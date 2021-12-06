Ressam Beyza Akıncı Kaplan'ın klasik sanat eserleri 12. Boğaziçi Zirvesi'nde sergileniyor - Son Dakika

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl "Daha iyi bir dünya için çalışmak" temasıyla İstanbul'da düzenlenen 12. Boğaziçi Zirvesi, klasik sanat eserlerinin sergisine ev sahipliği yapıyor.

İstanbul'da 2 gün boyunca devam edecek zirvede ressam Beyza Akıncı Kaplan'ın eserleri sanatseverlerle buluştu.

Kaplan, AA muhabirine, sanat hayatının klasik sanatlar eğitimiyle başladığını modern ve klasik iki alanda da çalıştığını söyledi.

Kaplan, Türkiye'de ilk kez klasik eserlerinin sergilendiğini belirterek, "Boğaziçi Zirvesi'nde bu sene ilk kez Türkiye'de klasik sanatlar üzerine bir küçük sergi açmış oldum. Buraya 7 eserle katıldık. Benim yaptığım klasik eserlerin farkı klasik sanatların üslubunu bozmadan modernize etmek. Burada da özellikle uluslararası camiadaki sanatseverlerin geldiğinde görebileceği eserleri seçtim." ifadelerini kullandı.

Sergideki en önemli eserin "Balta" formundaki hat levhası olduğunu anlatan Kaplan, eser hakkında şunları kaydetti:

"Bakıldığı zaman aslında bir savaş aleti. Çift taraflı bir balta sembolize görüntüsü var. Bizim kültürümüzde savaşçıların çok kullandığı bir savaş aleti. Tek taraflısı dünyanın her yerinde vardır ama çift taraflısı bizde çok fazla. Bu bir seri olarak çıktığında İslamiyet'te cihat kavramını anlatmak, cihat icra etmiş olan kumandanları anmak adına bir sergi yapmak istiyorum. Bu eser ilk çıkan parçası ve devamının nasıl olacağını biraz olsun sanatseverlere hissettirmek adına burada sergilemek istedim. Balta formundaki eserin sağ tarafında 'Allah' sol tarafında 'Muhammed' yazıyor. 'Allah' yazan kaligrafinin etrafında yani kılıcın sağ keskin ucunda 'Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz, onlar apaçık diridirler.' ayeti yazıyor. 'Muhammed' olan tarafta da peygamber efendimizin bir hadisi şerifi yer alıyor ve orada da 'İnsanın en büyük cihadı kendi nefsiyle yaptığı cihattır' yazıyor. Benim anlatmak istediğim şey aslında ilk önce güzel ahlaklı bir Müslümanın var olması gerektiğini, ondan sonra da farz ibadetleri yerine getirerek yapması gerekenleri hem göstermek istedim hem de cihat kavramının İslamiyet'teki esas tasavvufi anlamını vurgulamak istedim."

Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığından çini alanında 2 kez tasarım ödülü aldığının altını çizerek, ilk kişisel sergisini Londra'da, Türkiye'deki ilk sergisini ise 2 sene önce yine Boğaziçi Zirvesi'nde açtığını dile getirdi.

Uluslararası bir zirvede eserlerinin sergileniyor olmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Beyza Akıncı Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eserlere ilgi tahminimden çok daha fazla oldu. Biraz da İslam eserlerine bir farklı yaklaşım var. Modernlerden daha çok ilgi çektiği bir gerçek. Klasik sanatlar çok ilgi çekiyor. Altın kullanıyor olmamız çok ilginç geliyor insanlara. Kaligrafiyle birlikte çalışıyoruz. Dediğim gibi modernize ettiğim balta formundaki eser çok dikkati çekiyor."