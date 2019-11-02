Son Dakika Haberleri: Ressam Çimen'den New York'ta Anadolu'dan kilim motifleri sergisi
Son Dakika Güncel Ressam Çimen'den New York'ta Anadolu'dan kilim motifleri sergisi

Ressam Çimen'den New York'ta Anadolu'dan kilim motifleri sergisi

7 saat önce

Türk Ressam Zeynep Çilek Çimen'in "Ayna" (Mirror) adlı kişisel sergisi New York'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türk Ressam Zeynep Çilek Çimen'in "Ayna" (Mirror) adlı kişisel sergisi New York'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Manhattan'daki Cj.one galerisinde, Anadolu'dan motiflerin yorumlandığı eserlerin bulunduğu serginin açılışına sanat dünyasından seçkin davetliler katıldı.

AA'ya konuşan Çimen, New York'ta ilk kişisel sergisini açtığını belirterek, "Amacım Türk kültürünü ve sanatını dünyaya yaymak. Bu konuda sanatçılara çok büyük görev düşüyor." dedi.

Çimen, Türk kültürünü geçmişten geleceğe taşımak ve onu dış dünyaya yansıtmak için de sergiye "Ayna" ismini verdiğini söyledi.

Akrilik tekniği kullanılarak Anadolu kilim motiflerinin soyut geometrik ve optik bir şekilde tuval üzerine yansıtıldığı toplam 7 eserin sergilendiği galeri, 14 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Ressam Çimen'den New York'ta Anadolu'dan kilim motifleri sergisi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'deki çöp sorunu sonrası sosyal medyada gündem oldu
Mekke'de 5 aydır maaş alamayan Türk işçiler greve başladı Son seçim anketinde yeni kurulacak oluşum, üç partiyi baraj altına çekiyor Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, FETÖ imamlarıyla çekilen fotoğrafını savundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 12:06:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ressam Çimen'den New York'ta Anadolu'dan kilim motifleri sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]