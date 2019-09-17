Ressam Devril Erbil'den "60 yıl 60 eser"

Ressam Devril Erbil'in "60 Yıl 60 Eser" adlı sergisi Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıldı.

Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sergide, ressamın seçkin eserleri yer aldı.

Farklı teknikler ve malzemeler kullanılarak yapılmış "Şiirsel Soyutlama/İkili Bakış" başlıkları altında sergilenen eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ayrıca doğum günü olması dolayısıyla sanatçı Erbil, kendisi için hazırlanan pastayı da kesip doğum gününü kutladı.

Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslekte geçirdiği 60 yılın özetini belirttiği sergisini ilk kez Bodrum'da açtığını söyledi.

Ressam Erbil, "Bu serginin anlamı, 60 yılın tarafımdan seçilmiş, kendi koleksiyonumdaki eserlerden bir seçkinin sunulmasıdır. Bu sergide değişik teknikler var. Değişik malzemelerle, değişik anlatım boyutlarına ulaşmamı gösteren özgün baskı, marküteri, seramik, metal baskılar, vitraylar hepsinden burada örnekler var." dedi.

Sergide olmasını istediği başka eserlerin ise yurt içi ve yurt dışında koleksiyonlarda, müzelerde bulunduğunu ifade eden Erbil, ileride daha büyük bir sergi için bu eserleri toplayabileceğini kaydetti.

Erbil, sadece Bodrum konulu resimlerden oluşan sergi de açmak istediğini belirtti.

Sergiyi, 83'üncü yaşa adım attığı günde açtığını söyleyen Erbil, "1959 akademiden mezun olduğum yıldır. O yıldan bugüne kadar sanatın içindeyim. Belki o yıldan öncesinde de sergiler açtım. Ama bir meslek insanı olarak mesleğe duyduğum saygı nedeniyle 60 yılın başlangıcını mezun olduğum tarihten itibaren aldım." diye konuştu.

Sergi, 16 Ekim'e kadar 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.