Ressam Devrim Erbil, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ressam Devrim Erbil, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı - Son Dakika

Ressam Devrim Erbil, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

6 saat önce

Ressam Devrim Erbil, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ressam Devrim Erbil, AA'nın

Ressam Devrim Erbil, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"2. İstanbul Art Show" fuarının açılışında AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Erbil, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oyunu kullandı.

Erbil, "Haber" kategorisinde Faiz Ebu Rmeleh'in çektiği, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif içerisinde müdahale ettiği sırada yere düşen Filistinli bir kıza İsrail polisinin tekme attığı kareye oy verdi. Erbil, bu karenin kendisini çok etilediğini vurguladı.

"Yaşam" kategorisinde de Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası" başlıklı fotoğrafına oy veren sanatçı, eserin insan hayvan ilişkisini birçok yönden ele aldığını söyledi.

Fotoğrafları estetik ve anlam açısından inceleyerek oy verdiğini ifade eden Devrim Erbil, "Spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın çektiği doğuştan iki kolu olmayan Milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun fotoğrafını beğendi.

Erbil, "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafa ilişkin değerlendirmesinde, "Engellilerin atletizm ya da diğer sporlarda yer alması her zaman içimi ürpertir ve insan gücünün nelere kadir olduğunu görürüm. Bu anlamda onları çok başarılı insanlar olarak gördüğüm için bu fotoğrafı seçiyorum." dedi.

İstanbul, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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