Ressam Diego Rivera'nın eserleri 37 yıllık binanın dış cephesini renklendirdi - Son Dakika

Mersin'de, Toroslar Belediyesinin başlattığı proje kapsamında 37 yıllık bir apartmanın dış cephesine ünlü ressam Diego Rivera'nın eserleri çizildi.

Toroslar Belediyesinin iki yıl önce Akbelen Bulvarı'nda hayata geçirip, bu yıl Güneykent Mahallesi'ne taşıdığı "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi" sürüyor.

Boyaları eskimiş 35 yıllık bir apartmanın dış cephesine dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun" adlı eserini "reprodüksiyon" yöntemiyle aktaran ressam Nazife Bilgin Hazar, bu kez de 37 yıllık bir binanın duvarını renklendirdi.

Meksikalı dünyaca ünlü ressam Rivera'nın 3 eserinin bir arada yansıtıldığı duvardaki resme "Ayçiçekler ve Kadınlar" adını veren Hazar, çalışmasıyla apartmanın atıl görünümdeki dış cephesini renklendirdi.

Hazar, AA muhabirine, yaklaşık 3 haftalık bir çalışmayla duvarı süslediğini belirterek, "Diego Rivera'nın çiçeklerle alakalı çok sayıda konsepti var. Burada Diego Rivera'nın 3 çalışmasını birleştirerek bu kompozisyonu ortaya çıkardım. Çok güzel oldu." dedi.

Duvardaki resme "Ayçiçekler ve Kadınlar" adını verdiğini ifade eden Hazar, "37 yıllık bir binaydı, vatandaşların tepkileri çok güzel oldu. Yapılan bu çalışmalarla hem halkı sanatla buluşturuyorum hem de duvarlar daha renkli, bakımlı ve anlamlı bir hale bürünüyor." diye konuştu.