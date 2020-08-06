Ressam doktor stresini resim yaparak atıyor - Son Dakika

Ressam doktor stresini resim yaparak atıyorr

Fotoğrafını çektiği yerlerin resmini çiziyor

Dr. Mithat Günaydın: "Resim yaptıkça stres atıyorum"

SAMSUN - Çocuk Cerrahisi Uzm. Dr. Mithat Günaydın, ziyaret ettiği yerlerde çektiği fotoğrafları sulu ve guaj boya tekniği ile resmederek birer sanat eserine dönüştürüyor. Porte çalışması da yapan doktor herkesin takdirini topluyor.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Mithat Günaydın, doktorluk dışında hobi olarak manzara ve insan portesi resimleri çiziyor. Kendi ve başkalarının çekmiş olduğu fotoğrafları sulu ve guaj boya tekniği ile resme döken 33 yıllık hekim Günaydın'ın yaklaşık 200'e yakın çalışması bulunuyor. İçlerinde Ayasofya Camii, manzara, insan portreleri, hayvanlar, meslekler gibi resimler bulunan eserler ilgi görüyor. Hiçbir eğitim almadan tamamen kendi çabasıyla resim yapmayı öğrendiğini söyleyen Günaydın, insanlara portrelerini çizdikten sonra hediye ediyor.

"Çocukluktan beri resme ilgim vardı"

Yaptığı resimlerle stres attığını ifade eden Mithat Günaydın, "Genellikle çocuk cerrahisi olsun, diğer cerrahi branşlar olsun stresli mesleklerdir. Bunlar ya resimle, müzikle ya da başka bir meşgale ile stres atma yolunu seçer doktorlar. Ben de resim yapıyorum. Çok dinlendirici oluyor. Beynimdeki ve bedenimdeki bütün yorgunlukları atıyorum. Bazen yaptığım portreleri hediye ediyorum. İnsanlar çok ilgileniyor ve beğeniyorlar. Bazen bir gecede çizdiğim de oluyor bazen de bir hafta 10 gün sürüyor" dedi.