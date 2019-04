Ressam Ekşioğlu'nun Kedileri CKM Galeride

Kedi illüstrasyonları ile dünyaca ün kazanan ve yaklaşık 30 yıldır kedileri resimleyen Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Eskişehir, Ankara ve Antalya'nın ardından "Benim Kedilerim" adlı 4. Sergisini Kadıköy Belediyesi CKM Sanat Galerisi'nde açıyor.

Kedi resimleri çizmeye New Yorker dergisinde yayınlanan 4 adet kedili kapak tasarımı ile başlayan sanatçının 60 eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Kedisi Nazlı ile 19 yıl geçiren, ikinci kedisi Küllü ile ise 4 yıldır birlikte yaşayan sanatçı kedi sevgisini şu sözlerle anlatıyor: "Her hayvanın kendine özgü, bizi hayran bırakan, şaşırtan yanları vardır. Ama kedinin insanla iletişim kurması, özgürlüğüne çok düşkün olması, her ortamda mutlu olmayı başarabilmesi ve estetik açıdan güzel bir hayvan olması gibi birçok neden, kediyi sevmek için haklı neden olabilir".