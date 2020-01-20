Ressam Ergün Başar'ın çizdiği portreler Eskişehir'de sergileniyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ressam Ergün Başar'ın çizdiği portreler Eskişehir'de sergileniyor - Son Dakika

Ressam Ergün Başar'ın çizdiği portreler Eskişehir'de sergileniyor

6 saat önce

Ressam Ergün Başar'ın 25 portreden oluşan "Atatürk: İz Bırakan İlkler" adlı sergisi Eskişehir'de sanatseverlerle buluştu.

Ressam Ergün Başar'ın çizdiği portreler Eskişehir'de sergileniyor, System.String[]

Ressam Ergün Başar'ın 25 portreden oluşan "Atatürk: İz Bırakan İlkler" adlı sergisi Eskişehir'de sanatseverlerle buluştu.

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde açılan ve Mustafa Kemal Atatürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a, Aziz Sancar'dan Muazzez İlmiye Çığ'a kadar siyaset, sanat ve bilim dünyasından başarılı kişilerin portrelerinden oluşan sergi ilgi görüyor.

Ressam Ergün Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük emeklerle hazırladığı serginin Eskişehir'de açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Açtığı sergilerle sanata ve sanatçıya değer veren Mustafa Kemal Atatürk'e olan borcunu ödemeye çalıştığını anlatan Başar, şöyle konuştu:

"Sergide Türkiye'de önemli hizmetler yapmış, ilklere imza atmış ancak vefat eden önemli isimlerin yanı sıra şu an hayatta olan kişileri de göreceksiniz. Sergide yer alan birkaç eser dışındaki portreleri Eskişehir'e bağışladım. Portrelerim, açılması planlanan Ergün Başar Portre Müzesi'nde sergilenecek. Kentte adımla bir müzenin açılacak olması beni çok mutlu etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Sergi, 30 Ocak Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Ressam, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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