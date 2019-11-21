Ressam Haydar Ekinek'in yeni sergisi İstanbulluların beğenisine sunulacak

"Doğu'nun Picasso'su" olarak tanınan ressam Haydar Ekinek'in "Mercan Yokuşu'nda Kırmızı Çorap" adlı sergisi, İstanbul'da 23 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.

Çocukluğunda imkansızlıklar nedeniyle resimlerinde fırça yerine çivi, boya yerine de tandır isi kullanarak yeteneğini geliştiren Vanlı ressamın eserleri Tan Evi Kültür Avlusu Avluartspace'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Londra'dan Dubai'ye yurt içinde ve yurt dışında 20'den fazla kişisel sergiye imza atan, eserlerinde fırça yerine çivi kullanarak kendine has tarzını ortaya koyan Ekinek'in "kırmızı çorap" temasıyla hazırladığı yeni sergisi, aynı zamanda sanatçının bir dönem resim çalışmalarını yürüttüğü Mercan Yokuşu ruhuna gönderme yapıyor.

Birçok koleksiyonda eseri bulunan sanatçının yeni sergisindeki eserlerde bugünün insanına hitap eden farklı figürler yer alıyor.