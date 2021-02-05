Ressam İbrahim Balaban, doğumunun 100. yılında açılan sergiyle anıldı - Son Dakika

Balaban Sanat Galerisi, 2019'da hayatını kaybeden ressam İbrahim Balaban'ın 100. yaş günü için anma programı düzenledi.

Ressam Abidin Dino'nun "elleriyle görmesini bilen bir ressam" olarak nitelediği, Nazım Hikmet'in ise "Köylü ressam" dediği İbrahim Balaban'ın anma sergisi Balaban Sanat Galerisi'nin Beyoğlu'ndaki salonunda sanatseverlerle buluştu.

Ressamın oğlu Hasan Nazım Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir anma sergisini açıyor olmaları nedeniyle çok duygulu olduğunu belirterek, İbrahim Balaban'ın oğlu olmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi.

Babasının Türk resminde önemli bir değer olduğunu hatırlatan Balaban, "Nazım Hikmet'in öğrencisi olarak yolunu bulmuştur. Batıya hiç özenmeden, hiç kimsenin taklidi olmadan özgün eserler üretmiştir. Türkiye'nin İbrahim Balaban'ın değerini bilmesi lazım. Babam, Avrupalı bir ressam olsaydı herhalde eserlerinin yanına yaklaşmak mümkün olmayacaktı diye zaman zaman düşünürüm." dedi.

Nazım Balaban, babasıyla yaşarken birlikte çok fazla sergi açtıklarını dile getirerek, 2019'da kaybettiği usta ressamı hala her an yanında hissettiğini aktardı.

Çağdaş Türk resim sanatında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Balaban'ın ürettiği yağlı boya, desen, baskı, seramik ve heykellerden oluşan çok sayıda eserin yer aldığı sergi, hafta içi her gün 10.30-19.00 saatleri arasında 12 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.???????

İbrahim Balaban kimdir?

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Seçköy'de 1921'de dünyaya gelen İbrahim Balaban, küçük yaşlarda girdiği Bursa Cezaevi'nde Nazım Hikmet'le tanışmasıyla resim yapmaya başladı. İlk sergisini 1953'te Fransız Kültür Merkezi'nde açan Balaban, devam eden yıllarda hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok sayıda sergi açtı. Resimlerinde Anadolu köylüsünün yaşamını konu alan sanatçı, 1990 yılında İnsan Hakları Onur Ödülü, 1998'de Truva Sanat Ödülü ve 1999'da Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Ödülü'ne layık görüldü.