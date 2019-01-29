Ressam İmam Sanata Renk Katıyor
34 dakika önce
Çocukluğundan beri resme ilgi duyan ve Van'da görev yaparken Tahran'da gittiği sanat galerisinden etkilenerek profesyonel olarak resim yapmaya başlayan imam Adnan Yıldırım, İstanbul'da ikinci sergisini açtı.
Çocukluğundan beri resme ilgi duyan ve Van
'da görev yaparken Tahran
'da gittiği sanat galerisinden etkilenerek profesyonel olarak resim yapmaya başlayan imam Adnan Yıldırım
, İstanbul
'da ikinci sergisini açtı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:55 Kaynak: Youtube
Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın
Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı
Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Robin Van Persie'ye '2018 Yılı Spor Kişiliği' Ödülü Verildi
Bolton'un '5 Bin Asker Kolombiya'ya' Notu Tartışma Konusu Oldu! Türkiye'yi de İşaretlediler