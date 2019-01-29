Son Dakika Haberleri: Ressam İmam Sanata Renk Katıyor

Ressam İmam Sanata Renk Katıyor

34 dakika önce

Çocukluğundan beri resme ilgi duyan ve Van'da görev yaparken Tahran'da gittiği sanat galerisinden etkilenerek profesyonel olarak resim yapmaya başlayan imam Adnan Yıldırım, İstanbul'da ikinci sergisini açtı.

Çocukluğundan beri resme ilgi duyan ve Van'da görev yaparken Tahran'da gittiği sanat galerisinden etkilenerek profesyonel olarak resim yapmaya başlayan imam Adnan Yıldırım, İstanbul'da ikinci sergisini açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:55 Kaynak: Youtube

Adnan Yildirim, Van, Tahran, Genel
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