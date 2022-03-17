Ressam Kibarkaya'nın "Parmak İzlerim" adlı sergisi Başkentte açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ressam Kibarkaya'nın "Parmak İzlerim" adlı sergisi Başkentte açıldı

17.03.2022 18:06
Ressam Kibarkaya'nın "Parmak İzlerim" adlı sergisi Başkentte açıldı

Ressam Memik Kibarkaya'nın parmaklarıyla çizdiği resimlerden oluşan "Parmak İzlerim" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.

Ressam Memik Kibarkaya'nın parmaklarıyla çizdiği resimlerden oluşan "Parmak İzlerim" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.

TESK Sanat Galerisi'nde açılan sergide sanatçının 45 resmi bulunuyor.

Asıl mesleği veterinerlik olan Kibarkaya, AA'ya yaptığı açıklamada, çocukluktan bu yana sanata ilgi duyduğunu anlattı.

Fırça kullanmadığını ve boyaları da kendisinin hazırladığını ifade eden Kibarkaya, resimlerini parmaklarıyla yaptığını belirtti.

Kibarkaya, "Bunu kimse taklit edemez. Her resmin üzerinde benim parmak izlerim var." dedi.

Sergi 22 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

YORUMLAR
500
Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı

Memik Kibarkaya, Ressam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ressam Kibarkaya'nın 'Parmak İzlerim' adlı sergisi Başkentte açıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı
18:03 Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak
17:59 Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı
17:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi yenilenmeyen Berke Özer, Galatasaray ile görüşmeye başladı
17:28 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı
17:28 Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü! İki lideri Ankara'da buluşturma teklifini tekrarladı
17:05 Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
16:41 4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 18:13:04. #1.11#
SON DAKİKA: Ressam Kibarkaya'nın "Parmak İzlerim" adlı sergisi Başkentte açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement