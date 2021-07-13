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Ressam Maria Pavlovska'nın "Sessizlik" sergisi 6 Ağustos'a kadar görülebilecek - Son Dakika

Ressam Maria Pavlovska'nın "Sessizlik" sergisi 6 Ağustos'a kadar görülebilecek

13.07.2021 10:57
Ressam Maria Pavlovska'nın

Ressam Maria Pavlovska'nın "Sessizlik (Silence)" adlı sergisi, Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde sergilenmeye devam ediyor.

Ressam Maria Pavlovska'nın "Sessizlik (Silence)" adlı sergisi, Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde sergilenmeye devam ediyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaya gelen ve sanatsal yolculuğuna küçük yaşlarda başlayan Pavlovska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin ismi "Sessizlik" kelimesini bir metafor olarak kullandığını, çalışmalarında bugünün yaşanılanlarını anlatmaya çalıştığını söyledi.

Pavlovska, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınında herkesin evlerine kapandığını ve sessizliğe büründüğünü belirterek, bu sürecin kendisinde bu eserleri yapma gücünü ortaya çıkardığını ifade etti.

Eserlerinde sert ve asi çizgilerin olduğunu anlatan sanatçı, "Bu çizgiler aslında hepimizin ruh halinin yansımasıdır. Endişeli ve sinirli olduğumuz andaki sessizlik gibi. Bir nevi aynı zamanda çığlıktır." dedi.

Maria Pavlovska, çalışmalarını yalın hale getirmek için sadece siyah ve beyaz renkleri kullandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu tarz benim kendi sanatçı karakterime uyan bir tarz. Bu yüzden her zaman siyah ve beyaz renklerini kullanıyorum. Bu teknikle uluslararası arenada da tanınıyorum. Çalışmalarımı aynı zamanda bir grafik tasarıma benzetenler var. Halbuki eserlerim bir resimden ibaret. Bir sanatçının orijinal ifadesi olan çizgilerdir."

"Sessizlik" sergisini Türkiye'nin dışında birçok ülkede de sanatseverlerin beğenisine sunduğunu aktaran Pavlovska, " İstanbul'dan da oldukça etkilendim. Bu şehirde gerçekte yoğun izlenimlerim var. İstanbul'da gördüğüm modern, çağdaş sanat eserlerinden de etkilendim. Pera Müzesi'ni ve Salt'taki sergileri gezdim. Küratörleri ve sanatçıları tebrik ediyorum. Gerçekten burada yüksek bir seviyede sanat yapılıyor ve yaşatılıyor." diye konuştu.

İlk kez Türkiye'de sergi açan sanatçı, şunları kaydetti:

"Düşünüyorum bu ilk ve son sergim olmayacak. Tekrar gelme ümidiyle Türkiye'de sergi açmak istiyorum. Bu sergimi de birçok Türk koleksiyoner ve sanat galerisi sahibi ziyaret etti. Ayrıca meslektaşlarım, birçok sanatçı da sergime geldi. Geri dönüşler oldukça güzeldi. Kuzey Makedonya Konsolosluğu da açılışa katıldı. Her şey için Kuzey Makedonya Kültür Merkezine de teşekkür ediyorum. Bu sergiden sonra Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki kültürel ilişkilerin iyi olduğunu ve ileride de bu kültürel zeminin daha iyi bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum."

Paris, Berlin, Slovenya, Viyana, Nürnberg ve New York'ta kişisel sergilere imza atan Maria Pavlovska'nın "Sessizlik" sergisi 6 Ağustos'a kadar görülebilecek.

Ressam Maria Pavlovska'nın Sessizlik sergisi 6 Ağustos'a kadar görülebilecek
Ressam Maria Pavlovska'nın Sessizlik sergisi 6 Ağustos'a kadar görülebilecek

Makedonya, Türkiye, Ressam, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ressam Maria Pavlovska'nın 'Sessizlik' sergisi 6 Ağustos'a kadar görülebilecek - Son Dakika


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