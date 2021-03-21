Ressam Marwan Kassab-Bachi anısına Kelimat Sanat Galerisi'nde "Kağıt" sergisi açıldı - Son Dakika

Kelimat Sanat Galerisi, Suriyeli ressam ve heykeltıraş Marwan Kassab-Bachi anısına "Kağıt" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

Şam'da doğup yaşamının büyük bölümünü Berlin'de geçirdikten sonra vefat eden sanatçı adına hazırlanan sergide, 20 ülkeden 82 sanatçının yaklaşık 200 eseri yer alıyor.

"Bu sergi, Marwan Kassab-Bachi'ye vefa borcumdu"

Kelimat Sanat Evi'nin Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kağıdın kutsal bir malzeme olduğunu belirterek, "Sanatçılar için naif ve yumuşak bir malzemedir. 'Neden kağıt gibi bir tema üzerinden sergi yapmıyoruz' diye düşündüm. Aklıma hemen eski dostum Marwan Kassab-Bachi geldi. Kendisi kağıtla çalışmayı çok severdi ve çok kullanırdı. Dolayısıyla vefatından 5 yıl geçen sevgili dostuma bir vefa borcu olarak böyle bir sergi düzenlemek istedim." dedi.

Sergi küratörü Hüseyin Emiroğlu de bu serginin Kelimat'ın uluslararası sanatçı gücünü yeniden gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

" Fransa, Almanya, Somali, Fas, Sudan, Cezayir, İspanya, Ürdün, İngiltere, Bulgaristan gibi dünyanın dört bir yanından ve çeşitli disiplinlerden değerli sanatçıların katıldığı bir sergi oldu. Kağıt konusunu her yönüyle işleyen sanatçılara yer verdiğimiz bir çalışma oldu. Aslında sergiden ziyade burada bir müze görüyoruz diyebilirim."

"Kültürün başlangıcı her zaman sanatla olur"

Sergiye Hatay'dan katılan ressam Ali İrgin, böyle bir sergide bulunmaktan ötürü mutluluğunu dile getirerek, kağıt üzerine ilk kez bir çalışma yaptığını ve eserinde ağların sembolik anlamına odaklandığını belirtti.

Ayşe Eylül Sönmez de dünyanın dört bir yanından sanatçıların yer aldığı böyle bir sergi düzenlediği ettiği için Adnan Al Ahmad'a teşekkür ederek, kağıt üzerine yapılmış bir suluboya resim çalışmasıyla sergiye katıldığını söyledi.

Sanatçı Ömer Mirdemir, Marwan Kassab'ı Adnan bey sayesinde tanıdığını ve araştırdığını ifade ederek, "Çok değerli ve özel işler ortaya koyan bir sanatçı olduğunu gördüm. Arap ve Türk sanatçılarının bir araya gelmesi çok önemli bir şey. Aynı zamanda bir kültür kaynaşması yaratıyor. Çünkü kültürün başlangıcı her zaman sanatla olur." diye konuştu.

Seramik sanatçısı Şeyma Balcı ise ilk kez kağıttan bir çalışma yaptığını dile getirerek, "Genellikle seramik üzerine duvar heykelleri denilen çalışmalar yapıyorum. Bu sergide ise kağıt hamuru üzerinde denedim. Farklı disiplinlerden farklı ülkelerde çok başarılı sanatçılarla bir arada böyle bir anma sergisinde yer almaktan dolayı mutluyum." dedi.

Sergi, 3 ay boyunca görülebilecek.

Marwan Kassab-Bachi hakkında

Uluslararası sergilerde en çok eseri sergilenen Arap çağdaş ressamlarının önde gelenlerinden olan sanatçı, resimlerinde ve birçok çalışmasında çile çeken insan yüzlerini tema olarak kullandı.

Eserleri dünyanın önde gelen birçok müzesinde yerini alan sanatçı, 1977'den vefatına kadar Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak resim dersleri verdi.