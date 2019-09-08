Son Dakika Haberleri: Ressam Mehmet Akif Orçan'ın Sergisi
Son Dakika Güncel Haber

Ressam Mehmet Akif Orçan'ın Sergisi

1 saat önce

Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesinde 5 yıl görev yaptıktan sonra, 2012'de Kahramanmaraş'a güzel sanatlar lisesi açılınca görevine orada devam etmeye başladığını belirten Orçan, Sanko Sanat Galerisi'nin, resme yeni başlayanlara, halka ve öğrencilere büyük bir sanat sofrası kurduğu için,...

Ressam Mehmet Akif Orçan'ın Sergisi, System.String[]

Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesinde 5 yıl görev yaptıktan sonra, 2012'de Kahramanmaraş'a güzel sanatlar lisesi açılınca görevine orada devam etmeye başladığını belirten Orçan, Sanko Sanat Galerisi'nin, resme yeni başlayanlara, halka ve öğrencilere büyük bir sanat sofrası kurduğu için, Gaziantep'in bir incisi olduğunu söyledi.


Çalışmalarını Kahramanmaraş'taki atölyesinde sürdüren Orçan, "Resimlerimde ıssız mekanların derin sessizlikleri, yalnız ağaç, yalnız at, yarı uykulu figürlerim ve sakin kıyılarımız var" dedi. Orçan'ın 20'si büyük 94 eserinin yer aldığı sergi, 11 Eylül'e kadar gezilebilecek.


Mehmet Akif Orçan


Kahramanmaraş 1977 doğumlu olan Orçan, 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Resim bölümünden mezun oldu. Şimdiye kadar 10 kişisel sergi açan, 6 sanat çalıştayına ve 70'in üzerinde karma sergiye katılan Orçan, konu olarak figür üzerinde yoğunlaşıyor.


Figürün mekansal işlevi Orçan'ın resimlerinde hep başka bir coğrafya düzlemiyle tamamlanır. Bunu yaparken son dönem çalışmalarında daha renkçi ve lekeci bir üslup içinde olan Orçan, kent tarih ve imgeler belleği ile figürlerini kompoze etmektedir.


Yerel gazetelerde kültür-sanat içerikli yazı ve şiirleri yayınlanan ve değişik yazarlara kitap kapak tasarım ve iç desenlerini yapan Orçan, çalışmalarını Kahramanmaraş'ta kendi atölyesinde sürdürüyor. - GAZİANTEP

Kahramanmaraş, Gaziantep, Sanko, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Çavusoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "28 Şubat" vurgusu Pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi olacak? İBB'den açıklama geldi Jandarma Komutanı Binbaşı Demir, katıldığı koşuda kalp krizi geçirip öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 17:00:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ressam Mehmet Akif Orçan'ın Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]