Ressam muhtar, muhtarlığın bir odasını resim sergisine dönüştürdü - Son Dakika

Ressam muhtar, muhtarlığın bir odasını resim sergisine dönüştürdü

07.04.2021 14:17

Ressam muhtar, muhtarlığın bir odasını resim sergisine dönüştürdü Ressam muhtar, eserlerini muhtarlıkta sergiliyor Muhtar Çevikbaş, mahalleliyi resim sanatına yönlendiriyor Muhtar Çevikbaş: "Bir şeye kızdığımda sert çizgiler çekiyorum, sonra onları resme dönüştürüyorum" Isparta'da Akkent...

Ressam muhtar, muhtarlığın bir odasını resim sergisine dönüştürdü

Ressam muhtar, eserlerini muhtarlıkta sergiliyor

Muhtar Çevikbaş, mahalleliyi resim sanatına yönlendiriyor

Muhtar Çevikbaş: "Bir şeye kızdığımda sert çizgiler çekiyorum, sonra onları resme dönüştürüyorum"

ISPARTA - Isparta'da Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş, lise yıllarında bir yarışma ile başladığı resim sanatını muhtarlık döneminde de sürdürüyor. Muhtarlık binasının bir odasını resim salonuna dönüştüren Çevikbaş, mahalle halkını da bu sanata yönlendiriyor.

Isparta'da merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Akkent Mahallesi'nin muhtarı Bekir Çevikbaş, boş zamanlarında resim sanatıyla ilgileniyor. Lisede katıldığı bir yarışmada ödül aldıktan sonra bu yönünü keşfeden Çevikbaş özellikle yağlı boya ve karakalem çalışmaları yapıyor. Muhtarlık binasının bir bölümünü kendi yaptığı eserlerle kaplayan ve resim salonuna dönüştüren Çevikbaş, mahalle sakinlerini de resim sanatına teşvik ediyor.

"Kızarak karaladığım çizgileri resme dönüştürüyorum"

Resimle nasıl tanıştığını anlatan muhtar Bekir Çevikbaş, lise yıllarında Cumhuriyetin 50'inci kuruluş yılı yarışmasına katıldığını ve orada çizdiği eserle mansiyon ödülü aldığını söyledi. Çevikbaş, "O zaman karakalem ile bir köy resmi tasarladım. Bir çeşme yaptım, çeşmenin içerisine yol, su, elektrik müdürlüğünün kısaltması Y.S.E. yazdım. Elektrik direkleri ve okul yaptım. O resim mansiyon kazandı. Bana boyama kalemleri hediye ettiler. O zamandan bu zamana sıkıldığım zaman resim yapmayı seviyorum. Bir şeye kızdığımda karakalemle sert çizgiler çekiyorum, sonra o çizgiler bir süre sonra gözümde resim oluyor. Kızarak karaladığım çizgileri resme dönüştürüyorum. Bu şekilde rahatlıyorum. Etrafımdakilere de rahatlamak için resim yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Yeni sosyal tesiste atölye yapabiliriz"

Muhtar olduktan sonra mahalle sakinlerini de resim sanatına teşvik edebilmek adına muhtarlığın bir odasını okuma ve resim salonu olarak düzenlediğine değinen Çevikbaş, "Ayrıca boş odalarımız var, dileyen o odalara çekiliyor, benim şövalye ve kalemlerimi kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabi biz bu işi tamamen amatörce yapıyoruz. Mahallemize yeni bir sosyal tesis yapılacak. Orada belki atölye şeklinde bir yer düzenlenebilir. Mahalleli ve kendi çalışmalarımızı orada sergileyebiliriz. Bugüne kadar yaklaşık bin kadar çalışmam olmuştur. Odamızın aldığı kadarıyla içlerinden bazılarını buralara koyuyoruz, bu da bizi motive ediyor" dedi.

"Yeşil ve mavi benim ruh halimi yansıtıyor"

Çevikbaş, yağlı boya ve karakalem çalışmalarını daha çok sevdiğini belirterek, o anda ne çalışmak isterse onu çizdiğini söyledi. Peyzaj alanındaki eserleri daha çok beğendiğini ifade eden Çevikbaş, "Oradaki renkler yeşil ve mavi oluyor. Bu da benim ruh halimi yansıtıyor. Doğa ve tabiat resimleri çizmek hoşuma gidiyor. Doğa ve tabiat resimleri yaparken çocukluğumda dağlarda gezdiğim yerleri hatırlıyorum. Çizmek çok hoşuma gidiyor, bu konuda herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ressam muhtar, muhtarlığın bir odasını resim sergisine dönüştürdü
Ressam muhtar, muhtarlığın bir odasını resim sergisine dönüştürdü
Ressam muhtar, muhtarlığın bir odasını resim sergisine dönüştürdü
Ressam muhtar, muhtarlığın bir odasını resim sergisine dönüştürdü
Ressam muhtar, muhtarlığın bir odasını resim sergisine dönüştürdü
Ressam muhtar, muhtarlığın bir odasını resim sergisine dönüştürdü
Ressam muhtar, muhtarlığın bir odasını resim sergisine dönüştürdü

Isparta, Akkent, Muhtar, Lise, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ressam muhtar, muhtarlığın bir odasını resim sergisine dönüştürdü - Son Dakika


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