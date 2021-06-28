Ressam Mürrüvet Durak'ın "Artemis'in izinde" sergisi, Efes Müzesi'nde açıldı - Son Dakika

Ressam Mürrüvet Durak'ın 11. kişisel sergisi "Artemis'in izinde", İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Müzesi Hikmet Gürçay Sergi Salonu'nda sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Serginin açılışına Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in de aralarında olduğu sanatseverler katıldı.

Sergide Mürrüvet Durak'ın, Anadolu motifleri ve antik Efes kentinin sembollerinden esinlenerek, ahşap ve tuval üzerine yaptığı 74 resim görülebiliyor.

Mürüvet Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarında Anadolu motifleri ve geçmiş uygarlıklara yoğunlaştığını belirtti. Anadolu kadının da resimlerinin önemli unsurlarından olduğunu aktaran Durak, "Bu sergimde Anadolu'ya has motiflerle birlikte Efes antik şehir ve müzesinde yer alan eserlerin sembolize ettiği ögeleri kullandım." dedi.

Sergi, 9 Temmuz'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.