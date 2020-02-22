Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu

7 saat önce

Ressam ve şair Musa Aktaş'ın sanat hayatının 30. yılına özel hazırladığı resim sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu, System.String[]

Ressam ve şair Musa Aktaş'ın sanat hayatının 30. yılına özel hazırladığı resim sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Maslak'ta bir otelde açılan sergiyi "Ne" başlıklı mini bir şiir kitabıyla sanatseverlerin beğenisine sunan Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resme ve şiire olan ilgisinin çocukluk yaşlarında başladığını belirtti.

İlk sanat eğitimini 1985 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin resim bölümünde aldığını anlatan Aktaş, üniversiteden mezun olduktan sonra elinden kalemi ve fırçayı hiç bırakmadığını söyledi.

Çocukluğunu sürekli efsaneler, şiirler ve masallar dinleyerek geçirdiğini ve bunun eserlerine de yansıdığını anlatan Aktaş, resimlerini geçmişinden aldığı ilhamla hazırladığına dikkati çekti.

Musa Aktaş, "Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki ben Türk resmi yapıyorum. Çünkü çalışmalarımda geçmişimi deşiyorum. İnsan gerçekten belli bir yaşa geldikten sonra istese de istemese de çocukken ne almışsa onlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu anlamda artık eserlerimde kendimi rahat bırakıyorum. Sergideki eserler de aslında bu rahat bırakmışlığın bir sonucu. İşin özü kendinin farkına varmak aslında." dedi.

Eserlerinde genellikle kadın figürüne yer veren Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu durum sanıyorum herhalde bilinçaltına gidersek, çok küçükken annemin gözümde çok güçlü bir kadın figürü olarak canlanmasıdır. Çünkü babam sürekli gurbetteydi. Bizi hem anne hem baba olarak annem çekip çevirirdi. Ben onu hep bu yüzden güçlü hatırladım. Hala da güçlüdür. Kadın figürüne eğilmemin nedeni bu olsa gerek. Fakat son zamanlarda artık erkek figürlerine de yer veriyorum. Kadın ve erkeği birlikte kompoze etmeye çalışıyorum."

Aktaş, sergi projesini yurt dışına da taşımak istediğini ifade ederek, "İlk olarak Yunanistan'da Batı Trakya'da Türklerin yaşadığı bölgede, bazı politik engelleri aşabilirsek bir sergi yapmak istiyorum. Bundan sonra sergideki eserlerin yer aldığı seri çalışmasına da devam edeceğim. Ebatlar biraz daha büyüyecek." diye konuştu.

Toplam 24 eserin yer aldığı sergi, 21 Mart'a kadar görülebilecek.

Maslak, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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