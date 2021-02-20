Ressam Musa Güney'in "Zerre" sergisi 24 Şubat'ta açılacak - Son Dakika

Grafik, fotoğraf ve resim alanında çalışmalarını sürdüren Musa Güney'in resim sergisi "Zerre" izleyiciyle buluşacak.

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak sergi, 24 Şubat-13 Mart tarihlerinde görülebilecek.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergi de sanatçının son 10 yıla ait çalışmalarından örnekler yer alacak.

Eserleriyle ulusal ve uluslararası karma sergilerde yer bulan, yurt dışındaki bienal ve sanat fuarlarında danışman, direktör ve jüri olarak görev alan Musa Güney'in, 1999'dan bugüne kadar açtığı 21 kişisel sergisi bulunuyor.

Resimlerinde doğaya objektif bir gerçeklik olarak değil kendisindeki izdüşümlerinden hareketle yer veren, fotoğraf alanında da özgün ve soyut eserlere imza atan sanatçı, resim çalışmalarını Beyoğlu'nda ve Yeşilpınar'daki atölyesinde sürdürüyor.