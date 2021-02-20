Ressam Musa Güney'in "Zerre" sergisi 24 Şubat'ta açılacak - Son Dakika

Ressam Musa Güney'in "Zerre" sergisi 24 Şubat'ta açılacak

20.02.2021 19:09
Ressam Musa Güney'in

Grafik, fotoğraf ve resim alanında çalışmalarını sürdüren Musa Güney'in resim sergisi "Zerre" izleyiciyle buluşacak.

Grafik, fotoğraf ve resim alanında çalışmalarını sürdüren Musa Güney'in resim sergisi "Zerre" izleyiciyle buluşacak.

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak sergi, 24 Şubat-13 Mart tarihlerinde görülebilecek.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergi de sanatçının son 10 yıla ait çalışmalarından örnekler yer alacak.

Eserleriyle ulusal ve uluslararası karma sergilerde yer bulan, yurt dışındaki bienal ve sanat fuarlarında danışman, direktör ve jüri olarak görev alan Musa Güney'in, 1999'dan bugüne kadar açtığı 21 kişisel sergisi bulunuyor.

Resimlerinde doğaya objektif bir gerçeklik olarak değil kendisindeki izdüşümlerinden hareketle yer veren, fotoğraf alanında da özgün ve soyut eserlere imza atan sanatçı, resim çalışmalarını Beyoğlu'nda ve Yeşilpınar'daki atölyesinde sürdürüyor.

Beyoğlu Belediyesi, Musa Güney, Lütfi Şen, Beyoğlu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ressam Musa Güney'in 'Zerre' sergisi 24 Şubat'ta açılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 80 kişi vefat etti, 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi Galatasaray, aradığı golü buldu! Sarı kırmızılılar, nefis bir golle deplasmanda öne geçti Canını hiçe sayıp patlayan akım tellerine tekme atan vatandaşın görüntüleri kameraya yansıdı Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi Eşinin kafasından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü Sevginur: 'Bizde boşanma yok' deyip acımadan vurdu
Ahmet Çakar'dan Can Yaman-Diletta Leotta çiftine ağır yorum: İkisi de kezban! Ahmet Çakar'dan Can Yaman-Diletta Leotta çiftine ağır yorum: İkisi de kezban!         
19:02
Murat Boz'un yeni klibindeki 'Aslı Enver' detayı gündeme bomba gibi düştü Murat Boz'un yeni klibindeki 'Aslı Enver' detayı gündeme bomba gibi düştü         
18:21
Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü         
17:57
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı         
17:49
ABD'de iki kadın, koronavirüs aşısı olmak için yaşlı kılığına girdi ABD'de iki kadın, koronavirüs aşısı olmak için yaşlı kılığına girdi         
17:41
Acımasız baba, tartıştığı iki oğlunu silahla vurdu Acımasız baba, tartıştığı iki oğlunu silahla vurdu         
17:31
Kuş gribi ilk kez insanlara bulaştı! Rusya'da 7 kişi karantinaya alındı, DSÖ bilgilendirildi Kuş gribi ilk kez insanlara bulaştı! Rusya'da 7 kişi karantinaya alındı, DSÖ bilgilendirildi         
16:35
Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular         
14:52
"Damadı buluyoruz" deyip seçmenini heyecanlandıran CHP'nin paylaşımı kullanıcılara hayal kırıklığı yaşattı         
12:18
İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi         
11:47
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü         
11:40
Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor         
11:11
Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir         
10:55
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada         
10:42
İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz         
10:29
İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır         
10:21
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 19:29:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ressam Musa Güney'in "Zerre" sergisi 24 Şubat'ta açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei