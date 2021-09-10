Üye Girişi
Ressam Nazmi Ziya Güran vefatının 84. yılında anılıyor - Son Dakika

Ressam Nazmi Ziya Güran vefatının 84. yılında anılıyor

10.09.2021 15:31
Ressam Nazmi Ziya Güran vefatının 84. yılında anılıyor, System.String[]

Ressam Nazmi Ziya Güran'ın ölümünün üzerinden 84 yıl geçti.

Ressam Nazmi Ziya Güran'ın ölümünün üzerinden 84 yıl geçti.

Fatih Sultan Mehmet'in hocası Molla Gürani'nin soyundan gelen ve soyadını da buradan alan Güran, 1881 yılında İstanbul Aksaray'da dünyaya geldi.

İstanbul Vefa Özel Şemsülmaarif okulu ve Vefa İdadisinde eğitim alan ressamın çocukluğu ve gençliği Horhor semtinde geçti.

Babası Mehmet Ziya Bey'in tavsiyesi üzerine mezun olduğu mülkiyenin ardından başbakanlığa karşılık gelen Sadaret Kaleminde çalıştı.

Nazmi Ziya Güran, babasının 1902'de vefatından sonra tekrar resme yönelerek Sanayi-i Nefise Mektebine başladı. Salvatore Valeri, Vernier ve Osgan Efendi'den dersler alan sanatçı, 1905'te İstanbul'u ziyaret eden Fransız ressam Paul Signac ile tanıştı.

Daha sonra Paris'e giderek Academia Julian'da Marcel Bachet ve Royer'in atölyesine 3 yıl devam eden Güran, 1913'e kadar da Cormon'un atölyesinde bulundu.

Atölyeden arkadaşıyla evlendi

Güran, Paris'te bulunduğu yıllarda resim atölyesinden arkadaşı Marcelle Chevalier ile evlendi. Çiftin Cenan ve Mihriban adlı 2 kızları dünyaya geldi.

Bir Türk empresyonisti olarak 1913'de ülkesine dönen ve akademi kadrosuna alınan Güran, hayatı boyunca empresyonist tekniği benimsedi ve uyguladı.

Sanatçı, İzmir'de öğretmenlik ve Güzel Sanatlar Akademisinde müdürlük yaptıktan sonra 1926'da resim eğitimi alan gençlerin çalışmalarını izlemesi için Paris'e gönderildi.

Paul Signac'ın etkisinde kaldı

Fransız Neo-Empresyonist ressam Paul Signac'ın etkisinde kalarak benekleme ve noktalama tarzında eserler yapan sanatçı, resimlerinde selvi kümeleri, ağaçlar, mavi, mor gölgeli sokaklara yer verdi.

Güran, dönemin savaşlarında yaşanan kahramanlık olaylarını tespit eden heyete seçilerek bu amaçla 4 tablo resmetti.

Sahip olduğu farklı kişiliğiyle dikkati çeken, hiç kravat takmayan ve papyonla gezen Güran, 1931 seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

Güzel Sanatlar Akademisinde 17 Ağustos 1937'de 35 yıllık çalışmalarıyla ilk sergisini açan sanatçı 11 Eylül 1937'de İstanbul'da vefat etti.

Nazmi Ziya Güran, İstanbul, Ressam, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ressam Nazmi Ziya Güran vefatının 84. yılında anılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hasret sona eriyor! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na dönecek 17:19 Hasret sona eriyor! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na dönecek Aile Bakanlığı yalanladı! Şehit ailelerine yapılan ödemelerde 17:09 Aile Bakanlığı yalanladı! Şehit ailelerine yapılan ödemelerde "15 milyon liranın kayıp olduğu" iddiaları gerçeği yansıtmıyor 17:03 "Yeşil altın" yok yılını yaşıyor! Antep fıstığı tarlada 28, tezgahta 120 liradan alıcısını buluyor
Şenol Güneş sonrası herkes A Milli Takım'da Okan Buruk'u görmek istiyor! Sosyal medya gündeminde zirveye çıktı 16:59 Şenol Güneş sonrası herkes A Milli Takım'da Okan Buruk'u görmek istiyor! Sosyal medya gündeminde zirveye çıktı Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir 14:54 Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir Ligde şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü 13:55 Ligde şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü
Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var 12:20 Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler 11:17 Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler

Son Dakika Haberleri
17:18 Güvenlik kamerası anbean kaydetti! Tartıştıkları genci pompalı tüfekle vurup, yerde tekmelediler
17:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
17:09 Aile Bakanlığı yalanladı! Şehit ailelerine yapılan ödemelerde "15 milyon liranın kayıp olduğu" iddiaları gerçeği yansıtmıyor
17:01 Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş
16:58 Şenol Güneş sonrası herkes A Milli Takım'da Okan Buruk'u görmek istiyor! Sosyal medya gündeminde zirveye çıktı
16:38 İstanbul'da 40 liraya satıldığını söyleyen balıkçılar, Samsun'da 10 TL'den satıyor
16:31 Son Dakika! Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk oldu
16:24 Samet Aybaba, Milli Takım'a yeşil ışık yaktı: Göreve gelirsem en iyisini ben yaparım
16:22 Taliban Sözcüsü Sayed Zekrullah Haşimi: Kadınların hükümette işi yok, onların işi çocuk doğurmak
16:08 İstanbul'da artan kiralar cep yakıyor! Yükseliş yüzde 50'nin üzerinde
Güvenlik kamerası anbean kaydetti! Tartıştıkları genci pompalı tüfekle vurup, yerde tekmelediler Güvenlik kamerası anbean kaydetti! Tartıştıkları genci pompalı tüfekle vurup, yerde tekmelediler         
17:19
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz         
17:16
Bacanak cinayetinin katil zanlısı kendini savundu: İç güveysiydim, bana hak etmediğim şeyler yaşattı Bacanak cinayetinin katil zanlısı kendini savundu: İç güveysiydim, bana hak etmediğim şeyler yaşattı         
17:04
Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş         
17:01
En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var         
15:25
Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi         
14:08
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi         
12:47
Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar         
11:45
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak         
11:00
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum         
09:55
Annesini örnek aldı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira Annesini örnek aldı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira         
09:45
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
Kocasının vasiyetini yerine getirdi! Kocasının vasiyetini yerine getirdi! "Buradan ayrılma" sözü yüzünden 43 yıldır mağarada yaşıyor         
00:54
Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu         
00:10
Turan ailesinde moraller yerle bir! Hırsızların hedefi oldular Turan ailesinde moraller yerle bir! Hırsızların hedefi oldular         
19:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 17:28:01. #1.11#
SON DAKİKA: Ressam Nazmi Ziya Güran vefatının 84. yılında anılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement