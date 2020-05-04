Ressam Osman Zeki Oral mezarı başında anıldı - Son Dakika

Ankara'da 87 yaşında vefat eden ressam Osman Zeki Oral, ölümünün 8. yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, ünlü ressamın Türk resim tarihinde derin izler bıraktığını, ülkesine çok önemli eserler kazandırdığını söyledi.

Oral'ın evini müze yapmak istediklerini anlatan Posbıyık, "Parası mukabilinde evini satın alarak müzeye dönüştürmek istediğimizi yakınlarına ilettik. Teklifimize henüz bir cevap gelmedi. Bu ülkeye eserleriyle hizmet etmiş kişinin her gün ziyaretçilerinin olmasını istiyoruz. Maliyeti ne ise evi satın alıp Osman Zeki Oral'ın şanına yakışır tarzda bir müze yaparak hizmete açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oral'ın mezarına karanfil bırakıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

- Ressam Osman Zeki Oral kimdir?

Ereğli'de 1925 yılında doğan Oral, Bolu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ile Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin kuruluş çalışmalarında yer almış, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğündeki görevinden emekli olmuştu. Ankara'da 2012 yılında 87 yaşında vefat eden Oral'ın cenazesi, Ereğli ilçesinde toprağa verilmişti.