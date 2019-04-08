Ressam Polisten Resim Sergisi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü
bünyesinde görev yapan ressam polis memuru Murat Torun
, Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla sergi açtı.
Kentteki bir alışveriş merkezindeki serginin açılış kurdelesi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma
Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit
ve katılımcılar tarafından kesildi.
Kara kalem, kareografi, sulu ve pastel boyalarla çizilen resimlerden oluşan sergide, 38 eser yer aldı.
Ressam polis memuru Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesai sonrası ve hafta sonları uğraş verip sergide yer alan eserleri ortaya çıkardığını belirterek, "Sergi için yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyorum. 1998 yılından beri resim yapıyorum. Mesleki hayatımda da vakit buldukça fırça ve tuvalle buluşmaya çalışıyorum. Kapadokya
bölgesinin doğal güzellikleri başta olmak üzere çeşitli konularda çalışma yapıyorum." dedi.
Torun, serginin üç boyunca sanat severleri ağırlayacağını da sözlerine ekledi.