Ressam Rukiye Epli Dede'nin "Suskun" sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Ressam Rukiye Epli Dede'nin "Suskun" sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde açıldı.

Ankara'da yaşayan sanatçının tuval üzerine yağlı boya çalışmalarından oluşan sergi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Sergiye ilişkin, AA muhabirine açıklama yapan Dede, daha çok portreler üzerine çalıştığını ifade ederek, "Hayatın insanlara getirdiği olumlu ve olumsuz her şeyi kadınların yüzünde yansıtmaya çalıştım." dedi.

Dede, serginin adının mecazi bir anlam taşıdığını belirterek, "Çizdiğim kadın figürlerinin ağızları kapalı ama gözleriyle, yüzüyle anlatmak istediklerini anlatıyor. İstanbul'daki ilk sergim oldu ve bunun Kelimat Sanat Evi'nde olması beni çok mutlu etti. Hiç tanımıyordum ama işleri sebebiyle uzaktan takip ettiğim bir galeriydi. Kafalarımız uyuştu böyle bir çalışma yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

"Sanatçıları yol arkadaşı olarak görüyorum"

Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad da 8 yıldır Türkiye'de sanatla uğraştığını dile getirerek, "Ben burada çok iyi Türk sanatçılar kazandım. Buradaki sanatçıları yol arkadaşı olarak görüyorum. Birlikte çalışıyoruz ve birlikte kazanıyoruz. Bu yüzden çok mutlu ve memnunum." diye konuştu.

Sanat Evinin kurucularından Hüseyin Emiroğlu ise Kelimat Sanat Evi'nin bir köprü fonksiyonu görevi yürüttüğüne değinerek, "Doğu ve Batı'ya Türk sanatçı tanıtıyoruz, yurt dışındaki sanatçıları da Türkiye'ye tanıtıyoruz. Bu bakımdan İstanbul gibi çok önemli bir kavşakta pozisyon alarak iki kıtayı birbirine bağlıyoruz diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Emiroğlu, serginin hazırlık aşamasında bile ilgi gördüğünü ve sergi hakkında Iraklı Prof. Dr. Cebbar Hammad Hasan'ın "Kadın ve Telafi Şiiri" başlıklı bir makale kaleme aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sergi öncesi eserlerin ilgi görmesi için yaptığımız paylaşımlardan etkilenen bir akademisyen yazı yazmak istedi. Yani bir Iraklı güzel sanatlar ve tiyatro profesörü İstanbul'da gerçekleşecek Ankara'daki bir Türk sanatçının sergisini yorumlayan bir makale yazıyor. Bence bu Kelimat'ın köprü pozisyonunu anlatmak için güzel bir örnek."