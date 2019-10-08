Ressam şempanze Congo'nun 55 resmi satılacak, 200 bin dolar gelir bekleniyor

İngiltere'de 1950'lerde yaptığı resimlerle ünlü olan Congo adlı şempanzenin "eserlerinden" oluşan bir koleksiyon Aralık'ta Londra'da satışa çıkarılıyor.

1,850 dolarla 7,400 dolar arasında değişen fiyatlarla satılacak 55 resimden toplam 200 bin dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.

10 yaşında veremden ölen Congo, 1950'lerin sonunda davranış bilimci ressam Desmond Morris'in sunduğu, Londra Hayvanat Bahçesi'nden yayımlanan "Zoo Time" adlı televizyon programında 3 yıl içinde 400'den fazla resim yapmıştı.

Ünlü İspanyol ressamlar Pablo Picasso ve Joan Miro ile İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in, "soyut dışavurumcu" tarzıyla bilinen Congo'nun birer resmine sahip olduğu belirtiliyor.

'Çiziktirmiyordu, çizmeden önce düşünüyordu'

Ölümünden 50 yılı aşkın süre sonra Congo'nun resimleri hala ilgi görüyor.

2005'te Congo'nun üç resmi Londra'daki bir açık artırmada 14 bin sterline (yaklaşık 100 bin TL) satılmıştı.

Congo'nun resimlerinin satışa çıkarılacağı Mayor adlı galerinin direktörü James Mayor, CNN Televizyonu'na şempanzenin "çalışmalarının aslında çok güzel olduğunu" söyledi.

James Mayor, Congo için, "İnanılmaz bir ressamdı. İnsanlar eline bir kağıt kalem alıp çiziktirdiğini düşünebilir. Ama farklı renkler kullanıyordu. Çizmeden önce düşünüyordu. Olağanüstüydü" dedi.