Ressam Tolga Boztoprak'ın "Figan" sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Ressam Tolga Boztoprak'ın "Figan" isimli sergisi Beyoğlu Belediyesinin 2020-2021 sezonunun ilk sergisi olarak izleyiciyle buluştu.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği serginin açılışı Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Şen, pandemi döneminde yapılacak en değerli işlerden birinin sergi olduğunu, sürece dair bütün gerekliliklerin uygulanabildiği bir etkinlik olduğunu söyledi.

Tolga Boztoprak'ın her zaman kendini yenileyen bir sanatçı olduğunu aktaran Şen, "Tolga her zaman yüreğinin parçalandığı yerde duruyor. Diğer bütün işlerinde de insanlığın yaşadığı trajediler üzerinde gidiyor, bir nevi onlarla hesaplaşıyor. Aslında şu anda burada gördüğünüz eserleriyle bütün bu olumsuzlukların, insanın handikaplarının temeline inip, insanın tabiatla sürdürdüğü yarışın insanlığı ve geleceği getirdiği yere işaret ediyor." dedi.

Boztoprak sergide emeği geçenlere ve gelenlere teşekkür ederek, "Figan'da bir hüzün var, doğanın çığlığı var. Bizler de birey olarak hep eksiğiz. Bu eksikliği tamamlamak için, sizler de biraz sonra izleyeceğiniz, doğanın çığlığını, haykırışını çizmeye çalıştım. Daha önceki sergilerimde de yine toplumsal gerçekçilik üzerinde çalıştım." diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Kübra Gülal da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Pandemi sürecinde bir süre sanat galerimizdeki etkinliklere ara vermiştik. Bu arayı belki de bu dönemin manidar bir sergisi olarak 'Figan'la açmanın farklı da bir tevafuk olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi Boztoprak'ın "Kimsesiz"den "Mülteciler"e, "Anotolya"dan "Mülksüz"e sosyal sorunlara eğildiği serisini, daha da derinleştirerek, insanlığın doğaya karşı takındığı amansız saldırısına dikkati çeken son dönem eserlerinden oluşuyor.

Toplamda 34 eserin yer aldığı sergi 7 Aralık'a kadar izlenebilecek.