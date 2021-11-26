Ressam ve çizer Şafak Tavkul, 5 Aralık'ta İstanbul'da anılacak - Son Dakika

Ressam, çizer ve karikatür sanatçısı Şafak Tavkul, belgesel gösterimi ve söyleşi ile anılacak.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ndeki anma programı kapsamında 5 Aralık saat 15.30'da Adem Özkul'un yönettiği "Bir Ressamın Sırları- Şafak Tavkul Belgeseli" izletilecek.

Belgesel gösteriminin ardından saat 16.30'da "Bir Ustanın Ardından-Şafak Tavkul" söyleşisinde eşi Çiğdem Tavkul konuşmacı olarak yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri kapsamında, bu yıldan itibaren animasyon kategorisinde verilecek tüm ödüller "Şafak Tavkul Animasyon Ödülleri" olarak anılacak.

Şafak Tavkul hakkında

Şafak Tavkul, 1963'te dünyaya geldi. İlk resim ve karikatür sergisini 1978'de henüz 15 yaşındayken açtı. TED Ankara Koleji'nin ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nde resim ve heykel eğitimi aldı. Öğrencilik yıllarından başlayarak çeşitli çocuk ve mizah dergilerinde çalıştı. Çizerliğin yanında gazetecilik yaptı.

Tanınmış dergilerde sanat yönetmenliği de yapan Tavkul, 1988'de çizgi film sektörüne geçerek birçok uzun metrajlı filme imza attı. Kendi yapım şirketinde reklam filmleri, animasyon ve belgeseller üreten sanatçı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde de animasyon dersleri veriyordu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokağa çıkarak gördüklerini birebir kalemine aktaran ve darbeci hainlerin sivil halkın üzerine ateş açmasıyla birlikte sipere yatan sanatçı, bu çalışmaya imza atmasının sebebini, "Hayatımda ilk defa gördüğüm olaylar yaşanıyordu." sözleriyle dile getirmişti.