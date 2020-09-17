Ressamlardan 'iyilik projesi'ne anlamlı destek - Son Dakika

Ressamlardan 'iyilik projesi'ne anlamlı destek

Sosyal medyada bir araya gelen ressamlar, "Bulaşıcı olan iyiliktir" sloganıyla yaptıkları resimlerin satışından elde edecekleri geliri, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin çocuklarının eğitiminde kullanacak.

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Sosyal medyada bir araya gelen ressamlar, "Bulaşıcı olan iyiliktir" sloganıyla yaptıkları resimlerin satışından elde edecekleri geliri, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin çocuklarının eğitiminde kullanacak.

Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi (UPKS) ve Türk Eğitim Vakfı üyeleri, Kovid-19 sürecinin yaşandığı bugünlerde insanlara faydalı olmak için bir şeyler yapmaya karar verdi.

Yapılacak resimlerin satışından elde edecekleri geliri, Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişilerin çocuklarının eğitimine harcamak için "Bulaşıcı olan iyiliktir." projesi hayata geçirildi.

Sosyal medyadan duyurusu yapılan projeye çok sayıda ressam destek verdi.

Bir ay önce tuvallerinin karşısına geçen ressamlar, boya ve fırçalarla gece gündüz demeden çalışmaya başladı.

Çocukların hayatına dokunma heyecanıyla bir aylık sürede ortaya çıkarılan eserler, internetten açık artırmayla 15 Eylül'de satılmaya başlandı.

"Virüsün değil, iyiliğin bulaşmasını istiyoruz"

Antalya'da yaşayan ressam Deniz Karakurt Şekerci,  bu süreçte herkesi gibi kendilerinin de bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

Sanatıyla insanlara faydalı olmak istediğini aktaran Şekerci, iki eseriyle projeye destek verdiğini vurguladı.

Resimlerini belirtilen kriterler çerçevesinde tamamladığını anlatan Şekerci, projenin suistimal edilmemesi için de ressamlardan tuvallerinin arkasına "Satışı yapılamaz. Elde edilecek gelir koronovirüsten hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu olarak verilecektir." notunun düşülmesinin istendiğini ifade etti.

Şekerci, resimleri yaparken kendi hayatından empati kurarak işe başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Eserimde koronavirüsten eşini veya ailesini kaybetmiş bir kadını işlemeye çalıştım. Herkesin bir kaybı, eksikliği veya bir yaşanmışlığı vardır. Çevresinde ailesini kaybetmiş bir çocuğun düştüğü boşluk vardır. Küçük bir empatiyle resimlerimizi yaptık. Çocuklara küçük de olsa bir faydam dokunursa, çok mutlu olurum. Sanatımızla bir çocuğun hayatına dokunacağız. Duygularımızı aktardığımız resimleri birilerinin satın almasıyla, çocukların eğitim hayatını destek olacağız. Aslında iyiliğin de bir virüs gibi yayılmasını istiyoruz. Biz de virüsün değil, iyiliğin bulaşmasını istiyoruz. "

Özellikle sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını vurgulayan Şekerci, çalışanların hayatlarını kaybederek ciddi bedeller ödediğini söyledi.

Ailelerin arka planda yaşadığı acının, boşluğun çok görülemediğini aktaran Şekerci, "Burada çok ciddi bir fedakarlık söz konusu. Özellikle sağlık çalışanlarına çok ciddi bir vefa borcumuz var. Az da olsa yaptığımız resimlerle bunu ödemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Portakal Çiçeği UPSK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şahin, Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için yola çıktıklarını, projelerinin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediklerini belirtti.

Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Şahin, "Bu iyiliğin bu kadar büyümesi bizi çok mutlu etti. Büyük bir aile olarak umarız daha da güzel şeylere vesile oluruz. Yaklaşık 3 bin eseri 2 bin 500 ressam ortaya çıkardı." dedi.

Portakal, Antalya, Ressam, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:27

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Güncel Ressamlardan 'iyilik projesi'ne anlamlı destek - Son Dakika

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