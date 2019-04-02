Son Dakika Haberleri: Ressamların Gözünden 'Bursa'nın Fethi'

Ressamların Gözünden 'Bursa'nın Fethi'

1 saat önce

Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu, Tayyare Kültür Merkezi'nde 'Bursa'nın Fethi'nin 693. yılı münasebetiyle resim sergisi açtı.

Ressamların Gözünden 'Bursa'nın Fethi', System.String[]
Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu, Tayyare Kültür Merkezi'nde 'Bursa'nın Fethi'nin 693. yılı münasebetiyle resim sergisi açtı.

Resim yapmak konusunda çeşitli eğitimler vermek ve önemli günlerde resim sergileri açmak için Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ressamlar Çalışma Grubu, 6 Nisan 1326 yılından Bursa'nın Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına katılmasının yıldönümünde, 'Bursa'nın fethi' konulu sergi açtı. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına Bursa Vali Yardımcısı Nevzat Ergün, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Ressamlar Çalışma Grubu Temsilcisi Ümran Topsakal ile çalışma grubu üyeleri katıldı.

46 ressamın 52 eserinin yer aldığı sergi 6 Nisan tarihine kadar Tayyare Kültür Merkezi Sanat Galerilerinde ziyarete açık kalacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:53 Kaynak: İHA

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