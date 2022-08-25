Video: Çinli Sanatçı, Baoqing Porselen Oymacılığı'nı Batılı Tarzla Harmanladı - Son Dakika
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Video: Çinli Sanatçı, Baoqing Porselen Oymacılığı'nı Batılı Tarzla Harmanladı

25.08.2022 18:51
Video: Çinli Sanatçı, Baoqing Porselen Oymacılığı'nı Batılı Tarzla Harmanladı

Ressamlık ve oymacılığı biraraya getiren geleneksel bir Çin zanaati olan Baoqing Porselen Oymacılığı, 100 yıldan uzun tarihe sahip bir somut olmayan kültürel miras.

Ressamlık ve oymacılığı biraraya getiren geleneksel bir Çin zanaati olan Baoqing Porselen Oymacılığı, 100 yıldan uzun tarihe sahip bir somut olmayan kültürel miras.

Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinde yaşayan bir sanatçı olan Liu Jinduo, geleneksel yeteneklerini temel alarak Batılı tarzda resmi ve oymacılığı harmanlamış. Liu, porselen üzerine özel aletlerin yardımıyla insan figürleri, çiçekler, kuşlar ve doğa manzaraları resmediyor.

Cam dövme tekniğiyle resim yapımı, porselen oymacığı yeteneklerini temel alıyor, ancak çekiç kullanılıyor ve desenler camda oluşturulan çatlaklara göre tasarlanıyor.

LİU JİNDUO, Baoqing Porselen Oymacılığı sanatı mirasçısı:

"Benim adım Liu Jinduo, bu yıl 65 oldum. Hunan eyaletindeki somut olmayan kültür mirası 'Baoqing Porselen Oymacığı'nın temsilci mirasçısıyım. Eski zamanlarda her ailenin kaselerinin işaretlenmesi gerekirdi. İnsanlar evlerinde bir ziyafet verdiğinde birbirlerinden kase ödünç almaları gerekiyordu. Karışıklığı önlemek için kaselerin altına isimler oyulmuştu.

Güzel sanatlar okudum ve porselen üzerine manzara, çiçekler ve kuşlar ile insan figürlerini içeren resimler yapıyorum. Taşlara, yeşimlere ve şimdi de cam üzerine resim yapıyorum.

İnsan figürlerine gelirsek, onlar aslında hiper-gerçekçi eskizler. Bazı insanlar benim resimlerimin üç boyutlu etkiye sahip olduğunu söylüyor. Aslında eğer eskizin ilişkisi doğruysa üç boyutlu bir görsel etkiyi yansıtıyor.

Cam dövme tekniğiyle resim yapmak aslında 'Baoqing Porselen Oymacılığı' yeteneklerini temel alan bir yenilik. Bugün boyamak için ıskartaya çıkmış bir araba ön camı kullandım, ki bu daha çevre dostu olamazdı.

Camın kendine has bir güzelliği var ve kırıldığında diğer malzemelerle elde edilemeyen elmas benzeri bir parlaklık sunuyor. Resmi camdaki çatlaklara göre yapıyorum. Cam çatladığında yeniden doğuş gibi estetik bir değeri de oluyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hunan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çinli Sanatçı, Baoqing Porselen Oymacılığı'nı Batılı Tarzla Harmanladı - Son Dakika

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