Restaurantta çıkan yangın paniğe neden oldu
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir restaurantta çıkan yangından dolayı korku dolu anlar yaşandı.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:16 Kaynak: İHA
'ın Çaycuma
ilçesinde bir restaurantta çıkan yangından dolayı korku dolu anlar yaşandı.
Çaycuma ilçesi Filyos
Beldesinde bulunan bir balık restaurantında sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına, Filyos ve Saltukova
itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülüp, soğutma işlemi yapılarak itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Yapılan ilk incelemelere göre mutfak bölümünde elektrik tesisatındaki kabloların erimesi sonucu yangının çıktığı anlaşıldı. Yangından dolayı restaurantta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
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