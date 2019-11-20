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Son Dakika Güncel Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Niğde'de bir restoranda çalışan şahıs mutfaktan aldığı bıçakla 1 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Niğde'de bir restoranda çalışan şahıs mutfaktan aldığı bıçakla 1 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Restoran çalışanı M.Ş. iş arkadaşlarına bıçakla saldırmaya başladı. Önüne gelene bıçakla saldıran şahıs restoranda çalışan Emine K., Adem Y. ve Mestan T. ile müşteri olan Haluk Ç. ile Yücel M.'yi yaraladı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan boğazından yara alan Mestan T. (26) hayatını kaybetti. Olay sonrası restoranın camında kaçan M.Ş. polis takibi sonucu Selçuk Mahallesinde yakalandı. Olay sonrası polis ekipleri restoranda inceleme yaptı.

(İHA)

Kayabaşı, Polis, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
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