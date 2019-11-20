Son Dakika Haberleri: Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
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Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralıNİĞDE - Niğde'de bir restoranda çalışan şahıs mutfaktan aldığı bıçakla 1 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

NİĞDE - Niğde'de bir restoranda çalışan şahıs mutfaktan aldığı bıçakla 1 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Restoran çalışanı M.Ş. iş arkadaşlarına bıçakla saldırmaya başladı. Önüne gelene bıçakla saldıran şahıs restoranda çalışan Emine K., Adem Y. ve Mestan T. ile müşteri olan Haluk Ç. ile Yücel M.'yi yaraladı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan boğazından yara alan Mestan T. hayatını kaybetti. Olay sonrası restoranın camında kaçan M.Ş. polis takibi sonucu Selçuk Mahallesinde yakalandı. Olay sonrası polis ekipleri restoranda inceleme yaptı.

Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
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