Restoran çalışanlarından kadına şiddete tişörtlü tepki - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir restoranın erkek çalışanları, kadınlara yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla, üzerinde "Kadına Şiddete Hayır" yazılı tişörtler giyerek çalışıyor.

Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda bulunan restoranda çalışan ve üzerinde "Kadına Şiddete Hayır" yazılı tişörtler giyen erkek personelin hedefi ise şiddete karşı farkındalık oluşturmak.

Boraboy Gölü Tabiat Parkı İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, kadınlara yapılan her türlü şiddetin karşısında olduklarını söyledi.

Son zamanlarda kadınlara gösterilen şiddet olaylarından etkilendiklerini dile getiren Karagöz,"Her türlü şiddetin karşısındayız. Bu amaçla başka bir farkındalık oluşturmak için bu yıl tesisimizde çalışanlarımızın çoğunluğunu bayanlardan oluşturduk. Kadın ve erkek arasında önce eşitlik,saygı, sevgi ve hoşgörüyü yakalamadıktan sonra çevremizde değişim ve gelişimi sağlayamayız. Gelişim, değişim ve yenilik olacaksa içinde mutlaka kadınlarımız, kızlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız olmalıdır." dedi.