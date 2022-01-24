Son dakika haberi: Restoranın çatısının çökme anı güvenlik kamerasında- 2 kişi enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

Restoranın çatısının çökme anı güvenlik kamerasında

2 kişi enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

GAZİANTEP Gaziantep'te bir restoranın çatısının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda yürüyen 2 kişi son anda altında kalmaktan kurtuldu.

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yerlerin çatıları karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Gaziantep'in en işlek yerlerinden biri olan incilipınar mahallesi Muammer Aksoy bulvarında bulunan bir restoranın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. O sırada yoldan geçen 2 kişi çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çöken restoranın komşu işyeri sahibi Ömer Esen ise restoranda kimsenin olmamasının şans olduğunu belirterek, caddede yürüyenlerin son anda kurtulduğunu ifade etti. Esen büyük bir gürültü duyduklarını dışarıya çıktığında da çatının çöktüğünü gördüklerini söyledi.