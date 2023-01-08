Kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada

KONYA - Konya'da bir kişinin restoranda yemek yedikten sonra yanında bulunan kadını tekme tokat darp etme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Restoran çalışanlarının ayırdığı kavgada tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç., arkadaşı D.Ö. ile cadde üzerindeki restoranda birlikte yemek yedikten sonra restoran çıkışında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Restoran çıkışında Y.Ç., D.Ö.'yü tekme tokat dövmeye başladı. Yaşanan bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde D.Ö. yürürken arkasından koşarak gelen Y.Ç. tarafından tekme tokat dövüldüğü görülüyor. Görüntülerin devamında şahsın, yerde yatan kadının ayağına basarak tekmelediği ve daha sonra restoran çalışanlarının araya girmesiyle kavganın sona erdiği yer alıyor.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki kavganın taraflarının ise birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.