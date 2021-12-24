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Restoran işletmecesinden stokçuluk yapanlara pankartlı tepki - Son Dakika

Restoran işletmecesinden stokçuluk yapanlara pankartlı tepki

24.12.2021 08:17

Restoran işletmecesinden stokçuluk yapanlara pankartlı tepki Ankara'da Restaurant işletmecisinden dolar kuru dalgalanmasından dolayı fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapan kişilere pankartlı tepki Ankara'nın Çankaya ilçesinde restaurant işletmecisi Ahmet Selçuk Durmuşoğlu, son yaşanan dolar...

Restoran işletmecesinden stokçuluk yapanlara pankartlı tepki

Ankara'da Restaurant işletmecisinden dolar kuru dalgalanmasından dolayı fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapan kişilere pankartlı tepki

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde restaurant işletmecisi Ahmet Selçuk Durmuşoğlu, son yaşanan dolar kuru dalgalanmasından ve stokçulara inat zam yapmadıklarını belirtti. Restoran işletmeci ise gerçekleşen fahiş zam ve stokçulara tepki göstererek "Stokçulara inat, cebini millet ve memleketten büyük görenlere inat fiyatlarla oynamıyoruz. Bu aziz milletle, sofraya birlikte oturuyor bundan şeref duyuyoruz" adlı pankart astı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde restaurant işletmecisi Ahmet Selçuk Durmuşoğlu, son yaşanan dolar kuru dalgalanmasından dolayı fahiş fiyat artışlarına ve stokçulara rağmen fiyatlarda değişikliğe gitmedi. Durmuşoğlu, diğer işletmecilerin ise ellerinden geldiğince kar marjlarını az tutmalarını, fahiş fiyat yapmamalarını ve fiyatlarda değişiklik yapmamasını istedi. İşletme sahibi Durmuşoğlu, restoran girişine ise 'Stokçulara inat, cebini millet ve memleketten büyük görenlere inat! Fiyatlarla oynamıyoruz. Bu aziz milletle, sofraya birlikte oturuyor bundan şeref duyuyoruz'. yazılı pankart astı. Son yükselen kurlardan sonra milletin sıkıntılar çektiklerine şahit olduklarını belirten Durmuşoğlu, "Bu süreçte bizde çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Özellikle stokçular fiyatları akıl almaz şekilde arttırdılar. Önce ürünü bulunmaz hale getirip daha sonrada istedikleri fiyat politikasından satmaya çalıştılar. Tabi ki biz hizmet vermek için bunları almak zorundayız. Bu sektör inşaat sektörü gibi çok kalemi olan bir sektör. Bu sektörde varsanız bu ürünleri sokmak zorundasınız. Kar marjını biz düşürerek bu süreç içerisinde çoğu yerde 2 veya 3 zam geçişi yapılmasına rağmen biz bu süreçte 3 ay önce bir zam gerçekleştirmiştik. Bunun üstüne yeni bir zam yapmadık. Bundan sonraki süreçte yeni bir zam yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü bu memleketin var olduğu müddetçe bizlerde var olacağımızı bu memleket yoksa hiç birimizin herhangi bir anlamı olmayacağının farkındayız. Allah razı olsun devletimiz milletimiz için çalışıyorlar. Biz de bu millet için ne yapabilirsek onu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah diğer esnaf arkadaşlarda yapabildiği ölçüde kar marjlarını olabildiğince az tutmaya çalışırlar" dedi.

Restoran işletmecesinden stokçuluk yapanlara pankartlı tepki
Restoran işletmecesinden stokçuluk yapanlara pankartlı tepki
Restoran işletmecesinden stokçuluk yapanlara pankartlı tepki
Restoran işletmecesinden stokçuluk yapanlara pankartlı tepki

Çankaya, Ankara, Selçuk, dolar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Restoran işletmecesinden stokçuluk yapanlara pankartlı tepki - Son Dakika


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