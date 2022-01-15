Restoran işletmecilerinden hayvan barınaklarına gıda desteği - Son Dakika

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), yeme-içme sektöründe artan gıdaların yerel yönetimlerin desteğiyle hayvan barınaklarına ulaştırabileceğini bildirdi.

TÜRES'ten yapılan açıklamada, son dönemde sokak köpeklerinin barınaklara toplatılmasının gündeme geldiği anımsatılarak, bu konuda harekete geçildiği duyuruldu.

Üyelerin, yerel yönetimlerin desteğiyle yeme-içme sektöründe artan gıda atıklarını hayvan barınaklarına ulaştırabileceği kaydedildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, bir restoranda her gün ortalama 8-10 kilogram yemek atığı çıktığını belirterek, "150 bine yakın işletmeyi düşünürsek yıllık yarım milyon tona yaklaşan gıda atığı bulunmaktadır. Biz de TÜRES olarak bu gıda atıklarını yerel yönetimlerin yardımıyla hayvan dostlarımızla buluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son günlerde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan vatandaşların haberlerini üzüntüyle takip ettiklerini kaydeden Bingöl, bu doğrultuda başlatılan sokak köpeklerinin toplatılması çalışmalarından bahsetti.

Bingöl, "Sürece destek olmak adına hayvan barınaklarına ağırlıklı sığır atığı olmak üzere gıda desteği vereceğimizi ilan ediyoruz. TÜRES üyeleri olarak bu şekilde hem gıda israfının önüne geçmek hem de hayvan dostlarımızın gıda ihtiyacını karşılamak ve barınaklara destek olmak istiyoruz. Yerel yönetimlerle iş birliğine hazırız." açıklamasında bulundu.