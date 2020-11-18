Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek
18.11.2020 01:57
Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek - Son Dakika
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