Son Dakika Haberleri: Restoran müşterisi vegan aktivisti yumrukladı
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Restoran müşterisi vegan aktivisti yumrukladı

2 saat önce

İngiltere'de bir restorana girerek et yiyenleri protesto eden vegan aktivistler bir müşterinin saldırısına uğradı.

Restoran müşterisi vegan aktivisti yumrukladı, System.String[]

İngiltere'de bir restorana girerek et yiyenleri protesto eden vegan aktivistler bir müşterinin saldırısına uğradı.

İngiltere'nin Brighton kentinde bir restorana girerek insanların et tüketimini protesto eden vegan Direct Action Everywhere (DxE) grubu üyeleri, müşterilerin tepkisiyle karşılaştı.

Ellerinde 'yaşamak istiyorum' yazılı hayvan resimleri taşıyan vegan eylemciler protestolarını video ile kayda aldıkları sırada müşterilerden biri sinirlenerek aktivistlerin üzerine doğru yürüdü. Müşteri, 'yemek yiyen insanları korkutuyorsunuz defolun' diyerek eylemcilerden birine yumruk attı. Diğer müşteriler ve restoran çalışanları yumruk atan kişiyi uzaklaştırmaya çalıştı. Vegan aktivistler ise bir süre daha protestolarına devam ederek restorandan ayrıldı.

Protestoyu Direct Action Everywhere grubunun Facebook sayfasında paylaşan aktivistler, tür ayrımcılığına son verilmesi gerektiği çağrısı yaptı.

Görüntü Dökümü

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Aktivistlerin restorana girişi

Slogan atmaları

Müşterinin yumruk atması

Aktivistlerin protestoları

İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:44 Kaynak: DHA
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