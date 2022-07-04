RESTORAN ÖNÜNDE TARTIŞAN İKİ GRUP BİRBİRİNE KURŞUN YAĞDIRDI - Son Dakika
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RESTORAN ÖNÜNDE TARTIŞAN İKİ GRUP BİRBİRİNE KURŞUN YAĞDIRDI

04.07.2022 23:19

İZMİT'te iki grup arasında restoran önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İZMİT'te iki grup arasında restoran önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevrede endişe yaratan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 1 kişinin yaralı halde kaçtığı belirtildi.

Olay saat 20.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Silah sesleri çevrede endişeye neden olurken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Çatışmanın yaşandığı sokak üzerinde inceleme yapan polis çok sayıda boş kova toplandı. Soruşturma başlatan polis, görgü tanıkların ifadeleri doğrultusunda kaçan gruptakilerden 1 kişinin yaralandığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RESTORAN ÖNÜNDE TARTIŞAN İKİ GRUP BİRBİRİNE KURŞUN YAĞDIRDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: RESTORAN ÖNÜNDE TARTIŞAN İKİ GRUP BİRBİRİNE KURŞUN YAĞDIRDI - Son Dakika
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