Restoran önündeki cinayet yargı önünde - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Restoran önündeki cinayet yargı önünde - Son Dakika

Restoran önündeki cinayet yargı önünde

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Beytullah Suna'nın vurularak öldürüldüğü olayla ilgili yargılanan 5 sanık hakim karşısına çıktı.

Restoran önündeki cinayet yargı önünde, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Beytullah Suna'nın vurularak öldürüldüğü olayla ilgili yargılanan 5 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşma, savcı mütalaasını vermesi için ertelendi.


Edinilen bilgiye göre, 15 Ağustos 2016 tarihinde Beytullah Suna, restoran önünde bazı kişilerle tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, şahıslardan biri silahıyla ateş etmeye başladı. Silahı gören Suna kaçmaya çalışırken, arkasından vücuduna isabet eden 2 kurşun yarasıyla yaklaşık 50 metre koştuktan sonra yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Suna'nın öldüğünü belirledi.


Beytullah Suna'yı öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmalarına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanık Murat K. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Tutuksuz yargılanan sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek şahsa ateş etmediklerini ifade etti. Duruşma, savcı mütalaasını vermesi için Mart 2020 tarihine ertelendi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kayseri doğumda ikizleri ile birlikte öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin ilk ön siparişini verdi Patronunu öldürdükten sonra arabasını çalan çocuk çobanın ifadeleri kan dondurdu: Babam araba aldı, yarın gezelim 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Son Dakika Haberleri
22:39 Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması - Son Dakika Haber
22:33 İlişki sırasında cinsel organı ısırılan şahıs gerçeği acil serviste öğrendi! - Son Dakika Haber
22:32 Özgür Özel'den gündeme ilişkin değerlendirmeler - Son Dakika Haber
22:32 Siirt'te 18 köy yolu ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika Haber
22:31 Mersin'de 'Görme Engellilere Yönelik Bilgisayar Kullanımı Meslek Eğitim Kursu' projesi açılış töreni - Son Dakika Haber
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:46:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Restoran önündeki cinayet yargı önünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]