Son Dakika Haberleri: Restoran Sahibi Cinayetinde 2 Sanığa Ceza Yağdı

Restoran Sahibi Cinayetinde 2 Sanığa Ceza Yağdı

1 saat önce

BURDUR'da restoran sahibi Zeynel Karakurt'un (47) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Arif Şahin ve Mustafa Yarlığan'a 40'ar yıl hapis cezası verildi.

Restoran Sahibi Cinayetinde 2 Sanığa Ceza Yağdı, System.String[]
BURDUR'da restoran sahibi Zeynel Karakurt'un (47) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Arif Şahin ve Mustafa Yarlığan'a 40'ar yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan sanık ise beraat etti.

Burdur Gölü kenarındaki bir restoranın sahibi Zeynel Karakurt, 25 Şubat 2017 tarihinde iş yeri önünde bir otomobildeki kimliği belirsiz kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden Karakurt'un üzerine ateş açıldı. Zeynel Karakurt kan içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Karakurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili Arif Şahin, Mustafa Yarlığan ve G.A. aynı gece kent merkezinde saklandıkları yerde polis tarafından yakalandı. Arif Şahin ve Mustafa Yarlığan tutuklanırken, G.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına 3 sanık ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaası okundu. Mütalaada, her sanığın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek 'geceleyin iş yerinde silahla birden fazla kişi tarafından yağma suçu' işledikleri belirtilerek, sanıklardan Arif Şahin ve Mustafa Yarlığan'ın 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle, G.A.'nın ise yardım eden sıfatıyla cezalandırılması istendi.

Son sözleri sorulan sanıklardan Arif Şahin, kimseyi öldürmek istemediğini belirterek, üzgün olduğunu, olayın sonuçlarının böyle olmasını istemediğini söyledi. Mustafa Yarlığan ve G.A. da suçsuz olduklarını ifade ederek, beraat istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Arif Şahin ve Mustafa Yarlığan'a 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önüne alarak cezalarını 25'er yıla indirdi. Şahin ve Yarlığan'a 'yağma' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından ise 15'er yıl olmak üzere toplam 40'ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti sanık Arif Şahin'e ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis, 1660 lira adli para cezası verdi. Heyet tutuksuz sanık G.A.'nın ise beraatına hükmetti.

- Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:05 Kaynak: DHA

Karakurt, Burdur, Güncel
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