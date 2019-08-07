Son Dakika Haberleri: Restoran sahibine bomba patlatarak, gözdağı verdiler
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Restoran sahibine bomba patlatarak, gözdağı verdiler

2 saat önce

Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranının işletmecisinden alacaklı olan 2 kişi, kameriyede el yapımı bomba patlattı.

Restoran sahibine bomba patlatarak, gözdağı verdiler, System.String[]

Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranının işletmecisinden alacaklı olan 2 kişi, kameriyede el yapımı bomba patlattı. Kameriye yerle bir olurken, kaçan ikili yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay öğle saatlerinde Sapanca Gölü'nün Kartepe mevkindeki bir restorantta meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi restorana gelerek, işyeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından ikili, kameriyenin bulunduğu alanda el yapımı bomba patlattı. Kameriye yerle bir olurken, bir restoran çalışanın kulakları sesten etkilendi.
Patlamanın ardından olay yerine 112 Acil, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kulakları sesten etkilenen çalışan hastaneye kaldırıldı. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan ikili, polis tarafından yakalandı. Soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/KARTEPE(Kocaeli), -

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Jandarma, Kartepe, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:32 Kaynak: DHA
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