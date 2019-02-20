Restoran Sahibinin El Bileğini Kıran 3 Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
SAMSUN'da restoran sahibi N.T.'yi (69) darbederek sol el bileğini kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
SAMSUN'da restoran sahibi N.T.'yi (69) darbederek sol el bileğini kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, dün gece saatlerinde, İlkadım
ilçesi Bahçelievler Mahallesi
'nde meydana geldi. İddiaya göre, restoran sahibi N.T., henüz bilinmeyen nedenle kendisine saldıran H.Ş. (20), U.G. (21) ve B.İ. (19) tarafından darbedildi. Aldığı darbelerle sol el bileği kırılan N.T., ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheliler ise Gazi Polis Merkezi
ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sorguları tamamalanan 3 şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:55 Kaynak: DHA
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