Restoran sahibinin hem parasını hem de otomobilini çaldı (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİ OLAY YERİNE 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA YAKALANDI

Kayseri'de, gece yarısı girdiği restoranda, kasa ve bahşiş kutusunda bulunan yaklaşık bin 200 TL ile iş yeri sahibinin otomobilini çalan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri tarafından çaldığı otomobille olay yerine 5 kilometre uzaklıkta yakalandı. Hırsızlık şüphelisi B.S.N.'nin (19) birçok benzer hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirtildi. Şüpheli B.S.N. sorgulanmak üzerine polis merkezine götürüldü.