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Restoran ve kafeler, açık alanda aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek - Son Dakika

Restoran ve kafeler, açık alanda aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek

01.06.2021 09:25

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan haziran ayı normalleşme süreci genelgesinde, kafe ve restoranların açılış yöntemleriyle ilgili detaylara da yer verildi. Buna göre, 07.00-21.00 saatleri arasında çalışacak kafe ve restoranlarda aynı masaya açık alanlarda 3, kapalı alanlarda ise 2'den fazla müşteri kabul edilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından 1 Haziran'dan sonra uygulanacak normalleşme adımlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Erdoğan kabine sonrası açıklamalarında, merakla beklenen kafe ve restoranların açılış tarihini de söyledi.

SAAT 21.00'A KADAR MÜŞTERİ AĞIRLAYACAKLAR

Yeni normalleşme planında kafe ve restoranların hafta için sabah 07.00'dan akşam 21.00'a kadar müşteri kabul edilebileceği belirtildi. Saat 24.00'a kadar da paket servisi yapabilecekleri bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin detaylar da İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede paylaşıldı. Genelgede kafe ve restoranların hangi şartlarda açılacağına ilişkin ayrıntılar anlatıldı.

AYNI ANDA EN FAZLA 3 KİŞİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, açık alanlarda aynı masada en fazla 3 kişinin, kapalı alanlarda ise 2 kişinin oturabileceği belirtildi. Masalar arasında her yönden 2 metreye kadar mesafe zorunluluğu, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe zorunluluğu getirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, kafe ve restoranlara ilişkin detaylar şu şekilde:

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi); Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

Restoran ve kafeler, açık alanda aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek
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Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Haziran, Kabine, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Restoran ve kafeler, açık alanda aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek - Son Dakika Ekonomi


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