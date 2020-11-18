Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verebilecek

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Koronavirüs Yeni Tedbirler" konulu genelgede şu ifadelere yer verildi:

10.00-20.00 ARASINDA GEL-AL VE PAKET SERVİS OLACAK

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

20.00'DAN SONRA SADECE PAKET SERVİS

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

DİNLEME TESİSLERİ KISITLAMALARDAN MUAF OLACAK

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.

20 KASIM'DA UYGULANACAK

Genelgeye göre, koronavirüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.

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