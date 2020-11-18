Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verebilecek - Son Dakika

Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verebilecek

18.11.2020 02:04

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Koronavirüs Yeni Tedbirler" konulu genelgede; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verebilecek. 20.00'dan sonra yalnızca paket servis şeklinde hizmet devam edecek.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Koronavirüs Yeni Tedbirler" konulu genelgede şu ifadelere yer verildi:

10.00-20.00 ARASINDA GEL-AL VE PAKET SERVİS OLACAK

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

20.00'DAN SONRA SADECE PAKET SERVİS

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

DİNLEME TESİSLERİ KISITLAMALARDAN MUAF OLACAK

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.

20 KASIM'DA UYGULANACAK

Genelgeye göre, koronavirüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verebilecek
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu sürelerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Çay bahçeleri, kahvehane ve oyun salonları 31 Aralık'a kadar kapalı olacak

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verebilecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu sürelerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti Ünlü oyuncu Ali Atay, bir süredir ara verdiği ekranlara "Son Yaz" dizisiyle geri dönüyor CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı! Bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü
Çay bahçeleri, kahvehane ve oyun salonları 31 Aralık'a kadar kapalı olacak Çay bahçeleri, kahvehane ve oyun salonları 31 Aralık'a kadar kapalı olacak         
02:39
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Dokuz Eylül Üniversitesi'nde acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu         
00:18
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
Putin'den Ermenistan'ı yıkan sözler: Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıdır, Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanamaz Putin'den Ermenistan'ı yıkan sözler: Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıdır, Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanamaz         
22:23
20 yaş altı vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte kısıtlamanın uygulanacağı saatler 20 yaş altı vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte kısıtlamanın uygulanacağı saatler         
21:21
Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi         
19:39
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 02:59:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei