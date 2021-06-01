RESTORAN VE KAFELERDE İLK GÜN HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranlar bugünden itibaren açıldı. 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet veren mekan sahipleri ilk günkü işlerinden memnun olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla 1 Haziran itibarıyla koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre kafe ve restoranlar 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Sabah 07.00'den itibaren mekanlarına müşteri almaya başlayan esnaf, ilk günün yoğun geçtiğini söylediler. Mecidiyeköy'de kafe işletmecisi Halil Sevinç, "Sabah 07.00'de kafemizi açtık. İlk gün olması nedeni ile yoğun bir gün geçirdik. Akşam 21.00'de yasak başlayacak. İnsanlar kurallara uyuyor. Biz de hesapları kapatıp saat 21.00'de kapatacağız. Aşılar inşallah etkili olur. Bu virüsten bir an önce kurtulmuş oluruz" dedi.