Restoran ve kafelerde normalleşme telaşı

Antalya'da restoran ve kafe işletmecileri, 1 Haziran'da başlayacak olan normalleşme dönemi için tam açılma beklentisiyle bir yandan masa ve sandalyelerini silerek hazırlıklara, bir yandan da personel arayışlarına başladı.

Pandemi nedeniyle uzun süredir kısıtlamalarla gel-al ve paket servisiyle hizmet veren restoran ve kafeler 1 Haziran tarihine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce 1 Haziran itibarıyla normalleşme dönemine girileceğini belirtmişti. 1 Haziran'da getirilecek yeni kurallar umutla beklenirken, Antalya'daki kafe ve restoranlar, şimdiden hazırlıklarına başladı. Tam açılma beklentisi içerisinde olan kafe ve restoran işletmecileri, bir yandan masa ve sandalyelerini silerek hazırlıklara, bir yandan da işlerinin artacağı düşüncesiyle personel arayışlarına başladı.

"Müşterilerimizi çok özledik"

Oldukça heyecanlı olduklarını dile getiren işletme sahibi Sinem Göksun Temel, hijyen koşullarına dikkat ederek işyerlerinde son hazırlıkları tamamladıklarını aktardı. Müşterileri çok özlediklerini ifade eden Temel, pandemi döneminin kendileri ve müşteriler tarafından zor geçtiğine de işaret etti. Temel, 1 Haziran'daki normalleşmede yüzde 50 kapasiteyle açılmanın mesafe konusunda yeterli olduğuna değindi.

"Dört gözle bekliyoruz"

Normalleşmeyi dört gözle beklediklerini aktaran işletme çalışanı Ömer Ayvalı "Bir an önce açılmasını, müşterimizin gelmesini ve rahat rahat oturmasını bekliyoruz. Müşterilerimiz gel-al servisinde baya zorluk çekti. Hazırlığımızı yaptık. İnşallah açılır" dedi.

"13 aydır düzenli bir çalışmamız olmadı"

Restoran işletmecisi Murat Dağaşan da, 1 Haziran için hazırlıklarını sürdürdüklerini ve hijyen çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. Dağaşan, "Misafirlerimizin sağlığı bizim için ön planda. En üst seviyede ona dikkat ediyoruz. 13 aydır düzenli bir çalışmamız olmadı. Heyecanla temizliğe başlayıp misafirlerimize hizmet vermek istiyoruz. Bizim işimiz cağ kebap, bu da pek paket servisinde iyi olmuyor, biz de tavsiye etmiyorduk ama pandemiden dolayı mecbur kaldık. Misafirlerimizin burada bulunması bize heyecan veriyordu. İşe daha bir bağımlı oluyorduk" diye konuştu.

"Eleman arıyoruz"

Pandemide işverenden daha çok çalışanların etkilendiğinin altını çizen Dağaşan, "İşyeri sahibi olarak sadece kendimizi değil, onları da düşündük. Eleman çıkışı olmadı. Şuanda eleman arıyoruz. İşlerimizin 1 Haziran'dan sonrası daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü gerçekten biz ne kadar misafirlerimizi özlediysek, onların da bizi özlediğinden eminiz. Bundan dolayı da hizmette bir aksama yaşanmaması için eleman ihtiyaçlarımız var. 3-5 kişi daha istihdam etmek bize ayrı mutluluk verecek" ifadelerini kullandı. - ANTALYA