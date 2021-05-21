Restoran ve kafelerin dış mekanları sıkı hijyen ve temas kuralları gözetilerek yeniden açıldı - Son Dakika

Restoran ve kafelerin dış mekanları sıkı hijyen ve temas kuralları gözetilerek yeniden açıldı

21.05.2021 20:10

Dış mekanlarında hizmete başlayan kafelerden görüntüler Müşterilerden Natalia Zielemniezka ile röportaj Müşterilerden Konrad Kargula ile röportaj Restoran sahibi Michael Dinh ile röportaj Müşterilerden Jean-thıerry Bela Andela ile röportaj Restorasyonlardan detaylar Bir başka restoran sahibi...

Dış mekanlarında hizmete başlayan kafelerden görüntüler

Müşterilerden Natalia Zielemniezka ile röportaj

Müşterilerden Konrad Kargula ile röportaj

Restoran sahibi Michael Dinh ile röportaj

Müşterilerden Jean-thıerry Bela Andela ile röportaj

Restorasyonlardan detaylar

Bir başka restoran sahibi Yüksel Durmuş ile röportaj

BERLİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kasımdan beri kapalı tutulan restoran, kafe ve barların dış mekanları yeni vaka sayılarının düşmesiyle sıkı hijyen ve temas kuralları gözetilerek yeniden hizmet vermeye başladı.

Federal hükümetin ve eyalet yönetimlerinin salgının ikinci dalgası sırasında kasım başında kapatılan restoran, kafe ve barlar, Berlin'de haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 5 iş günü üst üste 100'ün altında seyretmesi üzerine tekrar açıldı.

Şimdiye kadar "gel-al" ve "paket servis" olarak hizmet veren restoran, kafe ve bar gibi işletmeler sıkı hijyen ve temas kuralları uygulayarak müşterilerini dış mekanlarda kabul etti.

Buna göre işletmelerin dış mekanlarında oturacak müşteriler, negatif Kovid-19 test sonucunu, iki doz aşı olduklarını veya Kovid-19'a yakalanıp iyileştiğini ibraz etmeleri gerekiyor.

Ayrıca bir masada 2 hane halkından en fazla 5 kişi oturabilecek. 14 yaşın altında olanlar, iki kez aşılananlar ve hastalıktan iyileşenler için sınırlama bulunmuyor.

Çalışanlar ve mekanda yerlerinden kalkan müşteriler maske takmaları gerekiyor.

İşletme sahiplerinden ise hijyen ve temas kurallarını uygulamaları isteniyor.

Kurallara rağmen havanın güneşli olmasını fırsat bilen Berlinliler aylardan beri müşteri kabul edemeyen işletmelerin dış mekanları yeniden doldu.

Özellikle gençlerin tercih ettiği Hackescher Markt bölgesindeki kafede zamanını geçiren Natalia Zielemienzka AA muhabirine, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Arkadaşımla İtalyan kafesindeyim. Yeniden özgürlük hissi geri geldi. Kendimizi daha iyi hissetmek için de buraya gelmeden önce test olduk. Tekrar biraz olsun normalleşme oldu. Çok özledik." dedi.

Müşterilerden Konrad Kargula da bu güzel havada kafede oturabildiği için memnun olduğunu dile getirerek, "Dışarı çıkmak, hapis olmamak, kafelere gitmek, özgür olmak ve hayatın tadını çıkarmak güzel." şeklinde konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte olmayı ve dışarda rahat bir şekilde oturmayı özlediğini belirten Kargula, "Arkadaşlarımla kapalı alanlarda buluşulabilirdik, ancak dışarda bir araya gelmek farklı bir yaşam duygusu. Çok özledim." ifadesini kullandı.

Kapanma döneminin zor geçtiğini söyleyen Jean-Tierry Bela Andela ise şöyle devam etti:

"Çok stresliydi. Birçok kişi depresyona girdi. Ben de iyi değildim. Tünelde ışık var. Umarım böyle kalır. Arkadaşlarla düzenli buluşmak, akşamları dışarı çıkmak, düzenli dışarda yemek yediğimiz için restoranda yemek yemeyi özlem. Normal hayatı özledim."

Restoran sahibi Michael Dinh de hazırlıkların çok yorucu olduğuna işaret ederek, "Hala daha hazırlık içindeyiz." diye konuştu.

Dinh, restoranların yeniden açılmasından dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Çok sayıda kişinin bizi ziyaret etmesini ve hayatın normalleşmesini ümit ediyorum." dedi.

Bir başka restoran sahibi Yüksel Durmuş da kendileri için bunun yeniden bir başlangıç olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Hiç yoktan iyidir. Seviniyoruz. Bir iki hafta içinde daha da gelişeceğini düşüyoruz."

Durmuş, herkesin dışarda yemek yemeyi özlediğini aktararak, "İki saat oldu açtık ama ilgi var. Akşama doluyuz. Herkes rezervasyon yaptı." ifadesini kullandı.

Bu arada, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayıları 5 iş günü üst üste 100'ün altında olan bölgelerde ayrıca gece dışarı çıkma kısıtlaması da son buldu.

Öte yandan, birçok eyalette oteller ve pansiyonlar, turistler için test yapma ve hijyen kuralları çerçevesinde yeniden açılacak. Berlin'de ise gece 23.00-05.00 saatlerinde alkollü içecek satışı ve otellerde konaklama yasağı devam ediyor.

Restoran ve kafelerin dış mekanları sıkı hijyen ve temas kuralları gözetilerek yeniden açıldı
Restoran ve kafelerin dış mekanları sıkı hijyen ve temas kuralları gözetilerek yeniden açıldı
Restoran ve kafelerin dış mekanları sıkı hijyen ve temas kuralları gözetilerek yeniden açıldı
Restoran ve kafelerin dış mekanları sıkı hijyen ve temas kuralları gözetilerek yeniden açıldı

Röportaj, Almanya, Berlin, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Restoran ve kafelerin dış mekanları sıkı hijyen ve temas kuralları gözetilerek yeniden açıldı - Son Dakika


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